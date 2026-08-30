Herbodietética: Plantas medicinales, nutrición y dietética

Quizás se divulga como algo novedoso, pero en lo personal creo que es un enfoque bastante tradicional. La herbodietética ha venido ganando popularidad en el mundo moderno y para explicar en qué consiste, probablemente sea suficiente decir que se trata de un enfoque que combina la nutrición y la dietética con las plantas medicinales, para cuidar la salud y contribuir a la prevención o al tratamiento de muchas enfermedades. Esta promueve el consumo de alimentos no procesados, ricos en vitaminas y minerales, junto con la incorporación de infusiones o suplementos herbarios.

Resulta así evidente que no puede ser algo totalmente nuevo. El consumo de alimentos y plantas aromáticas o medicinales, no pocas veces de forma combinada, ha sido registrado desde diferentes culturas a lo largo de la historia. Sin embargo, sí es cierto que hacerlo de manera coherente, sobre la base de evidencias científicas, aporta beneficios que no pueden ser obviados.

Al hablar así entonces de herbodietética, resulta importante tener en cuenta que esta no sustituye la atención médica ni niega el empleo de cualquier tratamiento convencional necesario. Más bien resulta un complemento apropiado, realmente muy recomendable, para obtener mejores resultados terapéuticos y una mayor calidad de vida.

Por supuesto, su articulación con fármacos convencionales no está exenta de riesgos, ya que pueden existir interacciones entre alimentos, plantas y medicamentos. Es por ello que entonces para tener éxito con este enfoque, la valoración en cada caso debe tener en cuenta las necesidades de la persona, pero también sus gustos y preferencias alimentarias. Además, hay que considerar que en el caso de mujeres embarazadas, durante la lactación, en niños y en pacientes afectados por condiciones particulares de salud, es posible que sea necesario limitar determinados alimentos o plantas que no puedan ser consumidos.

En las enfermedades crónicas…

La diabetes mellitus, la hipertensión arterial y las enfermedades cardíacas muestran una tendencia al incremento de su incidencia en la actualidad, independientemente de que existan mejores fármacos para su control. Aunque además de la herbodietética se requiere de otras herramientas como la práctica de ejercicios físicos para su control, el aporte de una combinación óptima de alimentos y plantas medicinales resulta de gran valor ya que ofrece en estos casos soluciones naturales que ayudan al control de la enfermedad en sí, o al menos a modificar los factores de riesgo asociados.

Por ejemplo, el consumo de especies como la canela o la moringa puede facilitar la regulación de los niveles de azúcar en la sangre en pacientes diabéticos. Estas plantas contienen compuestos que mejoran la sensibilidad a la insulina y promueven un mejor metabolismo de la glucosa. En otro orden, el ajo y la caña santa son conocidos por sus propiedades hipotensoras, lo cual redunda en un control más adecuado de las cifras de tensión arterial en hipertensos. Por último, las plantas ricas en antioxidantes como el té verde pueden mejorar la salud cardiovascular al reducir la inflamación y prevenir el daño oxidativo a nivel celular.

Algunas de las especies medicinales más comúnmente recomendadas en herbodietética son:

Cúrcuma (Curcuma longa): Sus propiedades antiinflamatorias han sido ampliamente estudiadas. La curcumina, su principal principio activo, ha mostrado potencial para reducir la inflamación crónica, motivo por el cual se recomienda esta planta en el manejo herbodietético de enfermedades reumáticas, entre otras.

Diente de león (Taraxacum officinale): Es conocido por sus propiedades desintoxicantes y digestivas, lo cual le hace útil para pacientes afectados por diferentes afecciones del aparato digestivo, incluyendo los padecimientos hepáticos.

Jengibre (Zingiber officinale): No solo es un potente antiinflamatorio, sino que también mejora la digestión y contribuye al control el síndrome metabólico. Su consumo regular contribuye, por ejemplo, a favorecer la salud digestiva y a la reducción de los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares.

La lista de seguro podría ser mucho mayor, pero estas tres especies son suficientes para ilustrar las aplicaciones de la herbodietética. Las plantas medicinales en combinación con los alimentos y los tratamientos farmacológicos convencionales devienen una fusión que articula la investigación moderna y parte de lo mejor de la tradición en la búsqueda de una salud integrativa y… ¡desde lo natural!

Cubadebate