Meta pagará suma millonaria en 29 estados de EEUU por demanda sobre adicción de menores a Instagram y Facebook

Meta llegó a un acuerdo histórico con una coalición de 29 estados de Estados Unidos por el que pagará 16 700 millones de dólares para poner fin a un juicio en el que se le acusaba de diseñar deliberadamente sus plataformas para captar a usuarios jóvenes, engañar al público sobre los riesgos y recopilar ilegalmente datos de niños menores de 13 años.

El gigante tecnológico, que agrupa a Facebook e Instagram, aceptó además implementar cambios sustanciales en el acceso de los adolescentes a sus productos, incluyendo un bloqueo nocturno automático y un límite de dos horas de uso diario acumulado.

El acuerdo, que debe ser validado por un juez federal en Oakland (California), fue anunciado este miércoles.

El fiscal general de California, Rob Bonta, declaró en un comunicado que “Meta aceptó hacer grandes transformaciones que disminuirán el riesgo de causar daño de sus plataformas, y lo hará en unos meses”, y aseguró que el resultado será un “cambio real, transparencia verdadera, y protecciones seguras para los niños”.

Las nuevas medidas de protección, que van más allá de cualquier compromiso previo de Meta, incluyen:

Bloqueo nocturno automático: impedirá que los adolescentes accedan a Facebook e Instagram entre la medianoche y las 6:00 a.m.

Límite de uso diario: dos horas de uso diario acumulado por defecto, que no contabiliza el envío de mensajes ni el visionado de videos de formato largo.

Ambas restricciones podrían endurecerse si otras plataformas competidoras —como TikTok, YouTube o Snapchat— adoptaran compromisos equivalentes. En ese caso, el bloqueo nocturno se ampliaría de 10:00 p.m. a 7:00 a.m. y el tiempo diario acumulado se reduciría a 60 minutos por aplicación, con un límite máximo de dos horas en total.

El cumplimiento de estas medidas estará sujeto a supervisión durante 10 años por parte de un auditor independiente, elegido conjuntamente por Meta y los estados y pagado por la empresa. El calendario de pagos del arreglo contempla 10 cuotas anuales.

Meta enfrentaba acusaciones de una coalición de 29 estados que aseguraban que violó leyes federales y estatales. De haber perdido el caso, la empresa se exponía a sanciones por unos 200.000 millones de dólares. La demanda se radicó en un tribunal de Oakland, ciudad vecina de San Francisco.

El texto del acuerdo señala que no constituye una admisión de responsabilidad ni de conducta indebida por parte de Meta, que ha negado de forma constante las acusaciones en su contra.

El acuerdo llega una semana después de la apertura de este juicio de gran repercusión, que se suma a otros dos casos similares en los que Meta ya ha sido condenado, en Santa Fe (Nuevo México) y Los Ángeles (California).

Numerosos procedimientos siguen en curso en Estados Unidos, iniciados por jóvenes usuarios que reprochan a Meta haber provocado una adicción a las redes sociales y haber agravado trastornos psicológicos y de conducta.

El jefe de Instagram, Adam Mosseri, declaró el martes y admitió que impulsó nuevas herramientas de seguridad para adolescentes sin revelar las bajas tasas de adopción detectadas en las primeras pruebas, realizadas hacía varios años.

La indignación por el impacto de Instagram, Facebook, Snapchat y TikTok ha impulsado la expansión de los límites de edad para acceder a su uso y las prohibiciones de teléfonos en escuelas en todo el mundo. Meta cuenta con más de 3 000 millones de usuarios en todo el mundo.

(Con información de AP)

Cubadebate