Trump mantuvo operaciones de acciones de petróleo y gas durante la guerra en Irán

Las cuentas de inversión del presidente Trump han seguido comprando y vendiendo participaciones en empresas petroleras y de gas natural mientras supervisa la guerra de Estados Unidos con Irán, según sus documentos de divulgación financiera hasta el segundo trimestre de 2026.

Mientras la guerra con Irán continuaba, pausada para un alto el fuego y luego reiniciada, el señor Trump ha comprado y vendido acciones de petróleo y gas valoradas en cientos de miles de dólares, según los datos más recientes disponibles de la Oficina de Ética Gubernamental.

El señor Trump tiene una vasta cartera con participaciones en los 11 sectores, y una investigación de CBS News mostró que, en los primeros tres meses del año, sus cuentas ejecutaron alrededor de 3.600 operaciones de acciones o valores, con un total que osciló entre 212 millones y 695 millones de dólares.

Los demócratas del Comité Económico Conjunto estimaron esta semana que las participaciones del presidente en compañías petroleras y gasísticas han aumentado su valor desde un rango de 13 millones a 46 millones de dólares a principios de este año, hasta 17 millones a 61 millones a mediados de agosto. Los declarantes solo están obligados a informar rangos de transacciones, no cantidades concretas. Las estimaciones se basaban en sus acciones en 2025 y no tenían en cuenta las operaciones que ha realizado desde entonces.

Las acciones energéticas se dispararon durante ese periodo, que abarca la operación estadounidense en Venezuela a principios de enero y la guerra con Irán, que comenzó a finales de febrero.

La Casa Blanca dijo que el señor Trump no está involucrado en sus operaciones. Las compras y ventas de acciones energéticas constituyen una pequeña parte del patrimonio neto total del presidente, que Forbes estimó en más de 6.000 millones de dólares a fecha de 26 de agosto.

El señor Trump ha rechazado colocar sus bienes en un fideicomiso ciego. Tener acciones individuales, en lugar de fondos indexados u otros fondos de inversión, significa que sigue manteniendo activos visibles en sus esferas de influencia.

Una transacción importante destacada en la revisión de CBS News sobre las operaciones petroleras del presidente fue el 7 de abril, el día en que el presidente declaró un alto el fuego en la guerra con Irán. Sus cuentas de inversión vendieron entre 500.000 y 1 millón de dólares en acciones de ExxonMobil, según un informe financiero que el señor Trump presentó a finales de junio. El precio de las acciones de la empresa cerró en 163,91 dólares el 7 de abril, antes de que Trump anunciara el alto el fuego esa misma noche, y abrió con una caída del 6,5% hasta 153,52 dólares el 8 de abril.

Durante la primera mitad del año, el presidente también compró y vendió cientos de miles de dólares en acciones de Chevron, ConocoPhillips y otras compañías petroleras y de gas.

La OGE exige que los funcionarios gubernamentales informen de las compras y ventas de acciones superiores a 1.000 dólares en un plazo de 45 días tras una transacción o en un plazo de 30 días desde que se enteren, por lo que los registros de la oficina no siempre están actualizados. El señor Trump llegó tarde en presentar algunas de sus transacciones de 2026.

La Casa Blanca dice que los gestores independientes toman las decisiones sobre la cartera de acciones del presidente, y el señor Trump no opina sobre el momento de vender o comprar acciones o valores.

“La cartera de acciones y bonos del presidente Trump está gestionada de forma independiente por instituciones financieras externas”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle.

Ingle añadió que todas las participaciones del presidente “se mantienen en cuentas discrecionales e invierten a través de carteras modelo basadas en ordenador que replican automáticamente índices reconocidos, como el Schwab 1000.” E Ingle dijo que nadie en la familia del señor Trump “tiene ninguna capacidad para dirigir, influir o aportar información sobre cómo se invierte la cartera o cuándo se compran o venden las inversiones.”

Cuando CBS News informó sobre las operaciones anteriores del presidente en junio, algunos gestores de fondos dijeron que creían que las transacciones formaban parte de una estrategia para reducir su factura fiscal.

David Salem, gestor de carteras en Hedgeye Asset Management en Cambridge, Massachusetts, dijo en su momento que consideraba que las operaciones eran “una actividad clásica de recolección de pérdidas fiscales”, una práctica en la que los gestores de inversiones venden algunos valores con pérdidas para compensar las ganancias en otros lugares. Todo eso puede automatizarse, dijo.

“El gerente y los gerentes, en plural, que hacen esto por Trump probablemente lo hacen para decenas de miles de otros clientes”, dijo Salem a CBS News. “No puedes hacer este tipo de indexación directa que ves en la presentación a menos que tengas ordenadores bastante sofisticados, y gurús legales y fiscales para resolver todo esto.”

La guerra con Irán ha provocado altos beneficios para las compañías petroleras cotizadas, ya que los precios mundiales del petróleo siguen elevados. A principios de este mes, al preguntarle sobre los beneficios de ExxonMobil y Chevron, el presidente dijo: “Están ganando demasiado dinero.”

Donald Sherman, presidente de Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, o CREW, dijo que el presidente no debería beneficiarse económicamente de los precios más altos del petróleo.

“La guerra de elección del presidente Trump en Irán ha costado al pueblo estadounidense en forma de precios más altos de la energía y el gas y mayores costes de envío”, dijo Sherman a CBS News. “Mientras tanto, los corredores de Trump han estado negociando acciones de petróleo y gas por él, obteniendo beneficios significativos a Trump gracias a la inestabilidad global que está incitando. No importa si él mismo negocia las acciones: el presidente tiene el deber de evitar conflictos de intereses entre sus finanzas y lo que es mejor para el pueblo estadounidense.”

Presidentes, miembros del Congreso y otros funcionarios federales tienen permiso legal para negociar acciones individuales, aunque algunos miembros de ambos partidos han propuesto prohibir esta práctica.

El señor Trump, el presidente más rico de la historia moderna, está mucho más activo en el mercado de valores que sus predecesores recientes. George W. Bush mantuvo sus activos en un fideicomiso ciego durante su presidencia. Barack Obama se mantuvo en fondos indexados, fondos mutuos y pagarés del Tesoro, y Joe Biden no poseía acciones individuales.

(Con información de agencias)

Cubadebate