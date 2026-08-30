UEFA va contra Infantino

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) informó a través de un comunicado que explorarán "todas las vías institucionales, políticas y legales disponibles para (...) asegurar que la FIFA vuelva a ser gobernada como una institución, y no en torno a un solo individuo".

Según medios internacionales, el organismo europeo analiza tomar medidas legales contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, razón por la cual ya habría pedido a un tribunal federal de EEUU que le permita ver documentos y obtener testimonios en Florida, para saber cómo se elaboró “en secreto” la propuesta de Infantino —finalmente desechada— de transferir los derechos de la Copa del Mundo a un fondo de inversión privado denominado FIFA Forward Enterprise.

“La FIFA no puede investigarse a sí misma y esperar que la comunidad del fútbol simplemente acepte sus conclusiones”, indicó la UEFA, que interpondría una demanda penal contra Infantino en Suiza, de acuerdo con los reportes.

“La confianza necesaria para ejercer el cargo de presidente de la FIFA se ha perdido y no puede restablecerse retirando una propuesta, ofreciendo garantías o prometiendo reformas a posteriori”, agregó.

(Tomado de Sputnik)

Cubadebate