Celebran día del Pediatra Cubano médicos granmenses

En saludo al Día del Pediatra Cubano, el Hospital Pediátrico Docente General Milanés acogió el Acto Provincial conmemorativo, bajo el lema “Nada es más importante que un niño”.

Durante la ceremonia, fueron reconocidos cerca de una decena de pediatras por su destacada trayectoria profesional y su compromiso con el bienestar de la infancia. La jornada constituyó un homenaje a quienes han dedicado su vida laboral al cuidado y la salud de los más pequeños.

Asimismo, se entregó un reconocimiento especial al departamento de Estadística del hospital, en agradecimiento por su constante e incondicional apoyo a la labor pediátrica.

La ocasión también sirvió para agasajar a estudiantes de Medicina que han contribuido de manera significativa al trabajo pediátrico, demostrando vocación y entrega en esta noble especialidad.

