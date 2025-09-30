Concluye en Granma proceso de firmas en apoyo a Venezuela

Granmenses de diversas generaciones se reunieron en la plaza de la Revolución de Bayamo para apoyar a Venezuela. El evento, presidido por líderes locales, sirvió para recolectar firmas en contra de agresiones militares de Estados Unidos y para defender la paz en América Latina y el Caribe. El proceso de firmas concluyó este martes 30 de septiembre

Foto: Autor

Granmenses de varias generaciones se reunieron hoy en la plaza de la Revolución de Bayamo en apoyo a la hermana nación bolivariana de Venezuela.



El acto estuvo presidido por Yanetsy Rodríguez Sampson, Primera Secretaria del Comité Municipal del PCC en Bayamo, Reydel Bernal Gómez, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, dirigentes de diferentes organizaciones políticas y de masas, así como una muestra de la sociedad civil en representación de la provincia.

Foto: Autor

Los presentes plasmaron sus firmas para solicitar que se evite cualquier agresión militar por parte de los Estados Unidos a Venezuela y se ponga en riesgo la seguridad de la región de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

Foto: Autor

Con esta ceremonia concluye en Granma el proceso de firmas de apoyo a esta hermana nación. Cientos de trabajadores en la provincia se han sumado a esta causa a lo largo y ancho del país.

Cheila Aguilera Riquenes