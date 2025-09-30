Denuncian campaña israelí contra la salud en Gaza

El ejército israelí destruyó o dejó fuera de servicio 38 hospitales en la Franja de Gaza en los últimos 24 meses, atacó 96 centros de salud y dañó 197 ambulancias, denunció hoy una fuente oficial.

En un comunicado, Ismail al-Thawabta, director de la Oficina de Medios de Prensa del gobierno en Gaza, destacó que, desde el comienzo del conflicto, en octubre de 2023, las tropas israelíes ejecutaron 788 ataques contra instalaciones médicas en el enclave costero.

El funcionario acusó a los militares de ese país de asesinar a unos mil 670 profesionales del sector durante ese lapso.

Al-Thawabta informó que tales acciones constituyen crímenes de lesa humanidad y de guerra.

Esas cifras no son meras estadísticas, sino evidencia contundente de las políticas israelíes contra el pueblo palestino, dijo, y aseguró que esos crímenes no prescriben, al tiempo que responsabilizó de los mismos también a Estados Unidos.

Según datos oficiales, más de 65 mil palestinos perdieron la vida como consecuencia de la agresión.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959