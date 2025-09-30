Discrepancias en España sobre plan de paz para Gaza

Aunque el Gobierno de España aplaudió el plan de paz para Gaza anunciado por Estados Unidos, partidos como Podemos calificaron hoy la iniciativa de humillación para el pueblo palestino.

En la red social X, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, consideró terrible y humillante la idea propuesta por el presidente estadounidense, Donald Trump, al considerar que de conjunto con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, busca acentuar la dominación colonial sobre Palestina.

Belarra opinó que la idea de Trump, en contubernio con Netanyahu, pretende asfixiar al pueblo palestino, que ‘tiene derecho a ser libre’, a la vez que consolida un criterio de dominio colonial.

En su escueto comunicado, emitido por la Cancillería española, el Gobierno reiteró su apoyo a los esfuerzos para lograr una paz duradera en Oriente Medio, sobre la base de la implementación de la solución de los dos Estados.

Sin embargo, Podemos descalificó el intento de EEUU de normalizar la situación de Gaza, al argumentar que la solución ‘no va a venir en ningún caso del país que ha armado hasta los dientes a Israel y que es el principal interesado en mantener una colonia de su control en Oriente Medio’.

En un comentario firmado por Antonio Pita en el diario El País, se afirma que el plan para Gaza de Trump y Netanyahu es “una encerrona a Hamás sin plazos ni garantías”.

El texto, acordado sin contar con el movimiento islamista, le coloca entre la espada y la pared, al exigirle rendirse y entregar enseguida a todos los rehenes, sin más contrapartidas que el fin de la masacre y la renuncia a la limpieza étnica”, precisó.

