Cuba, amplia agenda en ONU y en Nueva Yorkv

El canciller Bruno Rodríguez cumplió un amplio programa aquí, al frente de la delegación de Cuba al Segmento de Alto Nivel del 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.

Según detalló un resumen enviado a Prensa Latina, Rodríguez desarrolló una agenda que incluyó 11 intervenciones en reuniones multilaterales, así como más de 30 encuentros bilaterales con altos funcionarios de las Naciones Unidas y dignatarios de países de África, América Latina y el Caribe, Europa, Asia y Oceanía.

Destacaron entre ellos los encuentros con el secretario general de la ONU, António Guterres; y el presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman; así como los titulares de las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del Comité Internacional de la Cruz Roja, a los que actualizó sobre la situación humanitaria en Cuba provocada por el cerco (bloqueo) energético impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos.

Sus discursos fueron en la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Celac; la de Alto Nivel para conmemorar el aniversario 40 de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo; la Plenaria de Alto Nivel para abordar las amenazas existenciales que plantea el aumento del nivel del mar; la del Grupo de La Haya en Defensa del Derecho Internacional, y la anual del G77 y China.

También habló en la reunión de Alto Nivel sobre la prevención, preparación y respuesta a pandemias; el Diálogo de Alto Nivel sobre el Quinto Aniversario de la Iniciativa para el Desarrollo Global; en el debate General del 81 periodo de sesiones; en la de Alto Nivel para conmemorar el 25 aniversario de la Declaración y Programa de Acción de Durban, y en la dedicada a promover el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares.

“En todos los espacios, el ministro defendió las posiciones de principio de Cuba, el respeto al multilateralismo y los propósitos y principios de la organización y denunció la escalada sin precedentes de la política de hostilidad de Estados Unidos contra Cuba”, subrayó el resumen.

Durante sus palabras en el Debate General, el pasado sábado, el canciller trasladó públicamente las principales proyecciones de Cuba en materia de política exterior con vistas al 81 período de sesiones, añadió el texto.

Al margen de la cita en la ONU -del 21 al 29 de septiembre-, Rodríguez sostuvo encuentros con altas figuras de las iglesias católica y ortodoxa griega, y del sector afroamericano, además participó en eventos de solidaridad y de cubanos residentes en Estados Unidos

En el acto de solidaridad ‘Voces por la Paz, Cuba no es una Amenaza’, agradeció el permanente apoyo al pueblo cubano, en medio de las dificultades que impone el bloqueo reforzado de Estados Unidos, el cerco energético y las sanciones secundarias.

También reconoció la firme posición hacia Cuba frente a la persecución y la presión que sufren muchos de los que son solidarios con la nación caribeña.

Previo al inicio del Segmento de Alto Nivel, la delegación de la isla asistió al Encuentro de Cubanos Residentes en Estados Unidos, donde el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores destacó la importante labor desplegada por el país para lograr la mayor relación e integración en la vida nacional de quienes residen o permanecen tiempo prologado fuera de la patria, y de sus descendientes.

Durante el intercambio, subrayó el reforzamiento de la agresión de Estados Unidos contra Cuba, el castigo colectivo que se aplica contra el pueblo cubano y el impacto despiadado que está teniendo sobre las familias y la población en general.

Junto al canciller viajaron como integrantes de la delegación los viceministros Anayansi Rodríguez y Carlos Fernández de Cossío, así como la directora general de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Ileana Núñez.

La viceministra Anayansi Rodríguez intervino en otras siete reuniones multilaterales, contribuyendo a amplificar la presencia de alto nivel de Cuba durante el Segmento de Alto Nivel. Aprovechando su estancia en Nueva York, el jefe de la diplomacia cubana también ofreció entrevistas a los medios estadounidenses NBC News y AP.

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