Colombia enviará ayuda al Caribe tras paso de huracán

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se solidarizó hoy con las islas del Caribe azotadas por el huracán Melissa y aseguró que tras la devastación causada por el fenómeno natural hará llegar hasta esos países apoyo material.

“Le indico a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y a la Armada Nacional recaudar la mayor cantidad de ayuda humanitaria para nuestro Caribe colombiano, las islas de Jamaica, Haití y Cuba”, escribió el mandatario en su cuenta de la red social X.

También más temprano durante esta jornada, el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, señaló que durante la reunión que sostuvo con el gobernante neogranadino, este le manifestó que de inmediato saldrán barcos de su nación para apoyar a la isla con arroz, transformadores eléctricos y otros medios para auxiliar el proceso de recuperación.

Así fue divulgado en la cuenta oficial de la red social X del gobierno de la mayor de las Antillas.

Petro y Marrero conversaron en Riad, capital de Arabia Saudita, que fue sede de la novena edición del Foro Económico Futuro de las Inversiones.

El huracán Melissa dejó al menos una treintena de muertos a su paso por el Caribe, 23 de los cuales fallecieron en Haití, cuatro en Jamaica, el mismo número en Panamá y uno en República Dominicana.

El fenómeno ciclónico se adentró en Cuba durante la víspera por un punto del sureste de su geografía donde causó severas inundaciones, así como cuantiosos daños materiales en viviendas y en los sembrados en las provincias orientales.

Hasta la fecha la isla no reporta víctimas fatales por el paso de Melissa.

