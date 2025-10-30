Cuba solicita aclaraciones a EEUU sobre oferta de ayuda por Melissa

Cuba contactó al Departamento de Estado de Estados Unidos para conocer sobre su anunciada disposición de ayudar al país caribeño, tras el paso del huracán Melissa, informó hoy el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío.

“A raíz de comunicaciones públicas del día de hoy sobre los daños del huracán, hemos entrado en contacto con el Dpto Estado y estamos en espera de precisión sobre cómo y en qué manera están dispuestos a ayudar”.

