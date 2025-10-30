Cubano Moinelo, campeón en béisbol japonés por quinta ocasión

El lanzador pinareño Liván Moinelo conquistó su quinto título en el béisbol profesional, al ganar hoy Halcones de SoftBank la Serie de Japón ante Tigres de Hanshin, en un playoff decidido en cinco juegos.

Norland Rosendo González | Foto: Yuhki Ohboshi

La franquicia de Fukuoka remató este jueves a sus oponentes tras once peleados innings en el estadio Koshien de Nishinomiya ante más de 41 mil espectadores.

Los Halcones vinieron de abajo y voltearon el marcador con sendos palos de vuelta entera, uno en el octavo con un hombre en los senderos para emparejar las acciones a dos carreras y el decisivo en la segunda entrada adicional para sentenciar la pizarra de 3-2.

Con ese triunfo el SoftBank determinó la suerte del playoff por 4-1 y se alzó con la corona por duodécima vez en su historia, solo superado en el escalafón japonés por Gigantes de Yomiuri (22) y Leones de Seibu (13).

Para el zurdo cubano resultó la quinta ocasión que vive esa sensacional experiencia, tras las ediciones de 2017, cuando ingresó en el club, además de 2018, 2019 y 2020.

En la recién concluida postemporada nipona, Moinelo resultó el as de la rotación de los Halcones y acaparó el premio de Jugador Más Valioso en la Serie Clímax, donde se decidió el campeón de la Liga de Pacífico, retador de los Tigres, titulares del circuito Central.

Después de siete campañas como parte del bullpen de los Halcones, el zurdo vueltabajero fue designado abridor, una decisión del cuerpo técnico que confirmó su potencial para caminar juegos con alta efectividad.

Este año tuvo 24 aperturas, se apuntó el éxito en la mitad de ellas, en 167 innings ponchó a 172 rivales y posteó efectividad de 1.46, el mejor promedio de carreras limpias entre todos los lanzadores de ambas ligas del certamen beisbolero japonés.

