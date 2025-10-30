Arriban linieros villaclareños a Granma para apoyar recuperación

Un contingente de 61 trabajadores de la Empresa Eléctrica de Villa Clara arribó este miércoles a la provincia de Granma para iniciar las labores de recuperación del sistema electroenergético, severamente afectado tras el paso del huracán Melissa por la región oriental de Cuba.

Y. Crecencio Galañena León | Tomada del perfil en Facebook de la Empresa Eléctrica Villa Clara

Eduardo Pérez Reyes, director general de la entidad villaclareña, declaró a la prensa que el grupo incluye 39 linieros y cuenta con todos los implementos requeridos para las operaciones de rehabilitación.

Precisó que el contingente ya se encuentran ubicado en una de las zonas de mayor daño del sistema granmense, donde comenzaron la evaluación de perjuicios y las primeras acciones de restauración.

De surgir potenciales averías en la central geografía, la institución mantiene en Villa Clara dos dotaciones adicionales bajo la jefatura del director técnico, quien cuenta con experiencia suficiente para dar solución a cualquier contingencia local, explicó.

La dotación villaclareña, dijo, forma parte de los grupos combinados organizados por la Unión Eléctrica para brindar respuesta urgente y coordinada a los graves perjuicios causados por el fenómeno meteorológico en la región oriental.

Comentó, además, que los técnicos iniciaron sus faenas en los consejos populares más perjudicados por el ciclón, dando prioridad al restablecimiento del suministro energético a instituciones vitales y comunidades en condiciones de vulnerabilidad.

Por primera vez en una misión de este tipo, el colectivo incorpora un médico y un enfermero para atender cualquier contingencia sanitaria durante su estancia en el territorio oriental, confirmó.

Pérez Reyes aseguró que el personal ejecuta sus cometidos en un instante crucial para devolver la normalidad a miles de familias granmenses que permanecen sin suministro eléctrico tras el paso del huracán.

La movilización, que incluye el apoyo de otras provinciales del país, corresponde a la estrategia nacional de rehabilitación tras los daños reportados en la zona oriental, señaló.

Esta medida evidencia la capacidad de reacción del sector electroenergético cubano ante situaciones de catástrofe y el compromiso con el pronto restablecimiento de los servicios básicos para bienestar de la ciudadanía.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.