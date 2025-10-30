En Villa Clara, donaciones de sangre en apoyo al oriente cubano

Como parte de las acciones de apoyo a las provincias orientales afectadas por el huracán Melissa, trabajadores del Sindicato de Hotelería y Turismo en Villa Clara realizaron hoy donaciones voluntarias de sangre.

Roxana Soto del Sol | Foto: Tomada de CMHW

Empleados de entidades como los hoteles América, Santa Clara Libre y Central, así como de Servisa, Caracol, la Comercializadora Mayorista ITH, el Centro de Capacitación del Turismo, Transtur y la Empresa de Campismo, acudieron desde horas tempranas al Banco Provincial de Sangre para garantizar hemocomponentes destinados a la red hospitalaria local y a las zonas damnificadas.

Idamis Fernández Jure, directora de la institución, informó a la prensa que también se efectúan extracciones en zonas periféricas de la ciudad capital y destacó la rápida incorporación de otros organismos como Educación, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Comunales, Gastronomía y Comercio.

La especialista subrayó la importancia de mantener la sistematicidad en las donaciones durante este período de recuperación, lo cual permitirá evaluar la disponibilidad de apoyo según las necesidades de los territorios afectados.

Yandry Alfonso Chang, funcionario de la Dirección General de Salud en Villa Clara, reconoció el sacrificio y la entrega del sector turístico, que en las últimas horas contribuyó además a la higienización del Hospital Clínico Quirúrgico Arnaldo Milián Castro y entregó insumos procedentes de Francia al Pediátrico provincial.

El Banco de Sangre exhorta a todas las personas en condiciones de salud adecuadas a realizar donaciones voluntarias, para lo cual cuenta con el equipamiento y los insumos necesarios para garantizar un proceso seguro.

