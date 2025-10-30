Interrumpe deslizamiento vía Moa–Baracoa

Un deslizamiento de tierra provocado por las intensas lluvias del huracán Melissa interrumpió totalmente la circulación en la carretera Moa–Baracoa, a unos 15 kilómetros de esta ciudad minera, informó la Defensa Civil desde su perfil institucional en Facebook.

Como consecuencia del derrumbe quedaron incomunicadas varias comunidades del municipio de Moa, entre ellas, Punta Gorda, Quemado del Negro, Cañete, Cupey, Cayo Grande de Yamanigüey y Yamanigüey, así como el municipio de Baracoa, en la provincia de Guantánamo.

Autoridades del territorio se trasladaron de inmediato al lugar del suceso y dispusieron acciones urgentes para la construcción de un desvío provisional que permita restablecer la circulación en el menor tiempo posible.

Se advirtió a los conductores que, por el momento, no resulta posible transitar en ninguno de los dos sentidos por el tramo afectado de la vía.

El seguimiento de las labores de recuperación continuará en los próximos días hasta garantizar la comunicación terrestre entre Moa y Baracoa.

