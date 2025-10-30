Manos solidarias apoyan en la recuperación de Santiago de Cuba (+Fotos)

Luego del devastador paso del huracán Melissa por el territorio oriental de Cuba, hoy una vorágine de manos solidarias y locales emprenden la recuperación despejando las calles y avenidas de troncos y ramas caídas.

Fotos: Yugdanis Vicet Gómez (FotosPL)

En Avenida de los Libertadores, el vecino del edificio 18 plantas ubicado en la intersección de la arteria homónima y el Paseo Martí, Yoendri Perdomo, junto a Arnaldo García, desbrozan un árbol que obstruye la acera.

Machete en mano Perdomo declaró a Prensa Latina que colaboran voluntariamente mientras llegan las fuerzas institucionales, aclaró que a ellos nadie los mandó, y recordó que ayer en horas de la mañana hicieron lo mismo en el parque al frente del edificio.

En la propia avenida, aproximadamente a un kilómetro de distancia y en dirección a Yoendri, una brigada de operadores de motosierras de la Empresa Forestal Pinar del Río realizan la misma labor, guiados por el representante de la Delegación de la Agricultura de Santiago de Cuba, Arístides Pardo.

Al frente de ese equipo de trabajo, Rafael Hernández explicó a este reportero que Salieron desde el extremo occidental del país el martes hacia la provincia de Granma, y ayer emprendieron la limpieza del tramo de la Carretera Central entre la vecina provincia y Santiago de Cuba.

En otro punto de la ciudad, Prensa Latina contactó con el Teniente Coronel Rubelkis Quevedo, al frente de una brigada de la Región Militar Santiago de Cuba, quienes trabajan en la limpieza de la Avenida de las Américas, otra de las arterias principales de la ciudad.

El Teniente Coronel Quevedo, explicó a esta agencia, que la fuerza compuesta por oficiales, sargentos y soldados está dispuesta a cumplir cualquier tarea que se le asigne en la recuperación de la ciudad.

Para esa labor, los efectivos de la Región Militar Santiago de Cuba, cuentan con medios de transportes de las empresas de Recuperación de Materias Primas y Servicios Comunales, además de operadores de motosierras de la provincia de Pinar del Río.

