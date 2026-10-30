Díaz-Canel a personal de la Salud: «Ustedes son parte de nuestra victoria en la ONU»

En medio de las dificultades y las carencias que impone el bloqueo más feroz, los profesionales y trabajadores de la Salud vencen obstáculos cotidianos, en lo que constituye parte de la heroicidad del pueblo cubano.

Este jueves llegó al Hospital Pediátrico Universitario William Soler, una de las más reconocidas instituciones médicas del país, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Acompañado por el ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, y las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en La Habana, el mandatario intercambió con directivos, dirigentes de las organizaciones políticas del centro y especialistas. Estos, en circunstancias muy complejas, no han cerrado ni un solo servicio, porque para Cuba lo más importante seguirá siendo la sonrisa de sus niños.

El Jefe de Estado valoró que «como parte de lo que hicimos en estos tiempos tan duros, y de cómo los superamos, siempre habrá que destacar un espacio importante para todo lo que hizo el personal de la Salud, sin combustible, sin transporte, sin medicamentos, sin energía».

En ese sentido, razonó que «haber mantenido los servicios de Salud a estos niveles es impresionante; y solo un pueblo heroico y un personal comprometido pueden lograr cosas como estas».

«Ustedes son parte de esa victoria que obtuvimos en la ONU (Organización de las Naciones Unidas), porque ese respeto al país tiene que ver con lo que ustedes han hecho en Cuba y en las misiones internacionalistas», afirmó Díaz-Canel.

En el encuentro con el Presidente cubano, la directora del hospital, doctora Alena Fontane Valdés, ofreció una detallada explicación de cuánto se hace en el reconocido William Soler en importantes programas, entre los que se incluyen: Centro Regional para la cirugía neonatal, Centro de Referencia Nacional de trasplante hepático pediátrico, Centro de Referencia Nacional de la cirugía de la vía aérea y el trasplante autólogo de esófago; así como Centro de Referencia Nacional de implante de células madre para la distrofia muscular de Duchenne, y para la cirugía de parálisis braquial obstétrica.

Durante el diálogo, la directiva de la institución médica resaltó que, en un escenario muy duro, donde el sistema de Salud es fuertemente golpeado por los impactos del bloqueo que impone el gobierno norteamericano, se aprecian mejoras en importantes indicadores hospitalarios, como el incremento de la supervivencia del paciente crítico y ventilado en la terapia neonatal, y la supervivencia del paciente crítico en terapia intensiva.

El mandatario cubano se interesó, entre otras cuestiones, por la implementación de las transformaciones económicas y sociales con el objetivo de avanzar en los diferentes procesos que se desarrollan en este hospital, que acoge a niños y adolescentes de diferentes territorios del país. De igual manera, hizo énfasis en las ventajas que aporta la transformación digital y los pasos que da la institución en ese necesario camino.

El Presidente cubano recorrió algunas áreas del hospital William Soler, el Aula de Simulación Virtual para el entrenamiento de los cirujanos, el departamento de Telemedicina y la Sala de Cirugía, donde saludó a pacientes y sus familiares.

DESDE LA FUENTE BENIGNO, UNA MIRADA AL ABASTO DE AGUA EN LA CAPITAL

La jornada de trabajo del mandatario cubano también incluyó una visita a la fuente Benigno, como parte del chequeo sistemático que realiza al Programa Integral para el Aseguramiento al Abasto de Agua en La Habana.

Este campo de pozos, ubicado al sur del municipio del Cotorro, es un complemento del sistema este de la capital y abastece a unos 58 000 habitantes del municipio de San Miguel del Padrón.

Así lo explicó a la prensa el ingeniero Yosvany Rubí Bazail, director general de la empresa Aguas de La Habana, quien detalló las acciones que se ejecutan para incrementar los volúmenes de agua y mejorar el servicio a la población.

Las labores, precisó, se realizan fundamentalmente para mejorar la infraestructura. En el caso del campo de pozos Benigno, ya todo lo relacionado con la infraestructura civil quedó resuelto, aseguró Rubí Bazail.

De igual manera, puntualizó que en estos momentos se ejecuta un programa de supresión de salideros, así como el completamiento de equipos de bombeo.

En el intercambio sostenido con el Presidente de la República se pasó revista, de manera exhaustiva, a la marcha de la estrategia que abarca un conjunto de soluciones con fuentes de generación distribuida y fuentes renovables de energía, para suplir el déficit energético que impide el bombeo de agua a la capital.

Según explicó el Director general de Aguas de La Habana, en cuanto a la primera etapa del programa, que complementa, junto con la Unión Eléctrica, el respaldo energético en la fuente de abasto, «ahora se están poniendo todos los grandes grupos electrógenos que abastecen a estas estaciones de bombeo, y ya se están haciendo un grupo de pruebas que están saliendo satisfactoriamente».

Rubí Bazail aseguró que en lo que estaba previsto para la primera etapa se está cumpliendo, «aunque aún restan afectaciones debido a la contingencia energética que estamos viviendo».

Lo que se busca, acotó, es que las grandes fuentes tengan protección energética, y eso nos permitirá en un plazo determinado restablecer progresivamente los sistemas de abasto de agua.

Durante la reunión de chequeo a la implementación de este Programa Integral, Díaz-Canel se interesó por las causas que originaron las afectaciones en el servicio en la capital durante los últimos días.

Esa situación, según le explicaron, fue provocada por grandes averías en conductoras como Cuenca Sur, roturas de equipos de bombeo en varias fuentes que esperan la importación de partes y piezas, y también debido a los ajustes realizados en líneas eléctricas que se instalan para los grupos electrógenos.

En el intercambio, el Presidente de la República convocó a seguir trabajando de manera coordinada, con el objetivo de disminuir las afectaciones en el abasto de agua e incrementar los volúmenes del preciado líquido, acciones que van dirigidas a garantizar los servicios para la población habanera.

En la visita a la fuente de abasto de agua Benigno también participaron el miembro del Buró Político, general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; la vice primera ministra, Inés María Chapman Waugh; el titular de Energía y Minas, Vicente de la O Levy; el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez Rodríguez; así como Liván Izquierdo Alonso, primer secretario del Comité Provincial del Partido; y Yanet Hernández Pérez, gobernadora de La Habana.

Periódico Granma