Para elecciones de mitad de mandato en EEUU, demócratas en delantera

A cuatro días hoy de las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos, los pronósticos mantienen a los demócratas con amplias posibilidades de ganar la Cámara de Representantes de Congreso federal e incluso el Senado.

De acuerdo con Polymarket, existe un 93 por ciento de posibilidades de que los demócratas ganen la Cámara Baja y da apenas ocho por ciento a los republicanos de retener su control.

Los demócratas también podrían obtener el Senado (68 por ciento) frente a un 32 por ciento los republicanos.

Trump, quien llevaba una racha de varios días haciendo proselitismo por los candidatos de su partido, canceló la víspera los actos de campaña programados para el fin de semana en Iowa y Kansas.

Según se informó, el mandatario optó por mostrar su respaldo a los candidatos de su partido con eventos telefónicos que -a juicio suyo-, podrían llegar a más votantes en alrededor de una veintena de estados en esa recta final de cara a los comicios.

Ayer Trump visitó Carolina del Sur por segunda vez en un mes, una muestra de que hay nerviosismo respecto a Darline Graham y su capacidad para frenar a la demócrata Annie Andrews en la disputa por un escaño clave que ocupó en el Senado hasta su repentino fallecimiento, el legislador proTrump Lindsey Gaham.

Referencias históricas dan cuenta de que los votantes de Carolina del Sur no han enviado a un demócrata al Senado en casi tres décadas.

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