Cuba y Bahamas celebran relaciones diplomáticas

La Cancillería cubana recordó hoy el aniversario 51 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la isla y la Mancomunidad de Las Bahamas.

«Ratificamos la voluntad de seguir profundizando los históricos lazos de amistad y cooperación entre nuestros pueblos», acotó en su perfil en la red social X.

La saludable relación que disfrutan nuestros países tras más de cinco décadas ha sido posible por el respeto mutuo a la soberanía, autodeterminación y no injerencia en los asuntos internos, así como a la colaboración desarrollada en beneficio de nuestros pueblos y gobiernos.

Nuestras naciones han trabajado de manera amistosa en áreas de interés común como: la educación, la salud, la cultura, la agricultura, el cambio climático, los desastres naturales, la migración y la seguridad.

