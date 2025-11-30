Púgil marroquí emocionado tras ganarse al público cubano

El púgil marroquí Moussa Gholam se ganó al público cubano durante la segunda Noche cubana de boxeo profesional, y lo quiso patentar hoy antes de abandonar la tierra caribeña.

Yo desde que empecé en el boxeo, con 13 años, me fijaba en los boxeadores cubanos, en aquel entonces estaba Félix Savón, y tener la oportunidad de pelear aquí siempre fue un sueño, declaró.

En exclusiva con Prensa Latina, el boxeador radicado en la ciudad española de Barcelona confesó que quiso venir de aficionado y prepararse como atleta amateur, pero no tuvo la oportunidad porque económicamente no podía viajar.

Tener ahora el privilegio de pelear aquí en el territorio cubano es algo maravilloso y eso significa que los sueños se pueden cumplir, tarde o temprano. La verdad es que la afición cubana es maravillosa y solo tengo agradecimiento por todo, comentó.

Gholam revalidó la faja continental de oro de América tras imponerse por nocaut en el segundo capítulo contra el argentino Nicolás Nahuel Botelli, luego de dar una exhibición de boxeo agresivo y a la vez técnico.

Con respecto a la dificultad del combate, señaló que desde fuera puede parecer una cosa, pero siempre es complicado.

Todas las peleas son importantes, no creo que esta fue más sencilla, sino que el trabajo ha sido diferente, hemos estado enfocados, más enfocados que la primera, ya que es una defensa y requiere más esfuerzo y mejor preparación, indicó.

Sobre su futuro, el nacido en Marruecos pero radicado en España desde los siete años, espera tener pronto una gran oportunidad.

Estamos ahí, número 7 de la WBA y número 9 en el ranking general. Seguimos trabajando, a ver si nos sale una oportunidad mundialista, manifestó.

