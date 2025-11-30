Conmemoran el 67 aniversario de la Batalla de Guisa con homenaje a héroes y trabajadores destacados

El municipio de Guisa conmemora el 67 aniversario de la Batalla de Guisa, que facilitó la entrada del Ejército Rebelde a Santiago de Cuba y el derrocamiento de Batista. Durante el acto, se reconoció a Yeinier Milán y a los trabajadores de ETECSA por su labor en la recuperación tras el huracán Melissa. Autoridades locales presidieron la ceremonia.

En el municipio de Guisa conmemoran el 67 aniversario de la Batalla de Guisa, acción decisiva que definió con su victoria la entrada del Ejército Rebelde a Santiago de Cuba y el posterior derrocamiento de la tiranía batistiana.

En la ocasión rinden tributo además a nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, que en dicho hecho histórico, el cuál dirigió personalmente, demostró sus dotes de estratega militar.

El encuentro fue propicio también para reconocer por su compromiso y liderazgo en la conducción de su equipo en las acciones de recuperación tras el paso del huracán Melissa a Yeinier Milán, Director del INDER en Guisa, a la Brigada de Construcción de la hermana provincia de Las Tunas por la obra de recuperación de los puentes afectados en el territorio y a los trabajadores de ETECSA en Guisa por la destreza y perseverancia en devolver las telecomunicaciones.

Presiden el acto Yudelkis Ortiz Barceló, Presidenta del Consejo Provincial en Granma, Yanetsy Terry Gutiérrez,Vicepresidenta, Alianna Corona Rodríguez Presidenta del Consejo Municipal en Guisa así como autoridades políticas, gubernamentales, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y las organizaciones de masas.



La batalla de Guisa, desarrollada en las montañas de la Sierra Maestra de Provincia Granma, donde perdió la vida el Capitán Braulio Coroneaux trasciende a la hística de Cuba como una victoria militar que encausó el camino del triunfo del primero de enero de 1959.

