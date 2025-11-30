Exhortan a Los Alazanes a no rendirse y luchar por la clasificación

Yudelkis Ortiz Barceló, presidenta del Consejo de Defensa en la provincia de Granma, llamó a Los Alazanes a no rendirse y lograr la clasificación para la segunda fase de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

La dirigente enfatizó que el equipo tiene el compromiso de mejorar sus resultados deportivos y destacó que están en condiciones de brindar más alegrías a los granmenses. En tal sentido, los exhortó a mejorar los elementos técnico-tácticos y a convertir al equipo en una verdadera familia.

Marcos Naranjo Aleaga, comisionado de la disciplina en la provincia de Granma, reconoció a los atletas más destacados del equipo:

· Osvaldo Abreu Sánchez

· Leonardo Alarcón Pérez

· Pedro Almeida Tamayo

· Guillermo Avilés Diforno

· Yulieski Remón Tejeda

· Ernesto Pérez Berit

· Yordan Rivas Estrada

· Yurisen Blanco Acosta

· César García Rondón

· Yoel Mojena Machado

· Juan Danilo Pérez Merino

· Alexei Ricardo García

En nombre de los atletas, Alexquemer Sánchez resaltó la unidad del equipo y las excelentes relaciones entre los jugadores y el colectivo técnico, y pidió más apoyo a la Dirección Provincial de Deportes.

La ceremonia tuvo lugar en el Cine Duaba de la cabecera municipal y contó, además, con la presencia de Yanetsy Terry Gutiérrez, vicepresidenta del Consejo de Defensa provincial; Jorge Ramírez Milanés, director provincial de Deportes, y representantes de las diferentes empresas, organismos y entidades de carácter provincial que apadrinan a cada jugador.

Esta actividad forma parte de una estrategia que se implementa en la provincia para brindar una mayor atención a estos deportistas, quienes representan al territorio en el mayor evento deportivo a nivel nacional.

Reporta: Manuel Palomino

