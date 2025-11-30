Liderazgo de Cuba en Encuesta Deportiva de Prensa Latina

Transcurrido hoy más de una semana del inicio de la votación, los cubanos Leyanis Pérez y Liván Moinelo, y el equipo juvenil de béisbol 5 lideran la Encuesta Deportiva de Prensa Latina.

En el tradicional sondeo para eligir a lo más destacado de Latinoamérica, la reina mundial del triple salto exhibe el respaldo de 18 medios nacionales y extranjeros, el lanzador Moinelo suma ocho sufragios y los campeones del béisbol 5 acumulan 10.

Monarca al aire libre y bajo techo y de la Liga del Diamante, Pérez aventaja en el apartado femenino a la patinadora salvadoreña Ivonne Nochez, y a la arquera mexicana Andrea Becerra, quienes cuentan con tres y dos votos, respectivamente.

Entre las féminas, la velocista dominicana Marileidy Paulino y la jabalinista ecuatoriana Juleisy Ángulo suman al menos una nominación.

Campeón en la pelota japonesa y Jugador Más Valioso en el circuito del Pacífico, Moinelo supera en la selección al tenimesista brasileño Hugo Calderano, el clavadista mexicano Osmar Olvera, el velocista jamaicano Oblique Seville y el argentino Lionel Messi, todos con tres sufragios.

En la contienda masculina, el marchista brasileño Caio Bonfim y el pesista colombiano Yeison López presentan dos votos y el surfista carioca Yago Dora muestra uno.

Por colectivos, el equipo juvenil de béisbol 5 de Cuba aventaja en cuatro a la selección Albiceleste (seis), y en siete al conjunto femenino de voleibol de Brasil (tres).

En tanto, el once haitiano de fútbol suma dos votos y con un respaldo figuran el elenco venezolano de sóftbol masculino, el quinteto barsileño Flamengo y el plantel salvadoreño de fútbol de playa.

Abierta su convocatoria hasta el 22 de diciembre, la Encuesta Deportiva de Prensa Latina convocó a medios de comunicación de la radio, televisión, prensa escrita, agencias y portales digitales a enviar sus votos al correo deportes@prensa-latina.cu, para elegir en las tres categorías: Mejor Deportista Masculino, Mejor Deportista Femenina y Mejor Equipo.

La edición 61 del sondeo de la Agencia Latinoamericana está dedicada al Centenario del Natalicio del Comandante Fidel Castro, artífice del movimiento deportivo cubano, y a los cinco años del fallecimiento del astro argentino Diego Armando Maradona, ganador de la Encuesta Deportiva en 1986.

Un día después del plazo de admisión y a través de una conferencia de prensa se darán a conocer los resultados, momento especial para reconocer al recordista de salto de altura, Javier Sotomayor, máximo vencedor cubano del sondeo latinoamericano con cinco.

