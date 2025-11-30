Finaliza temporada ciclónica 2025

Se formaron 13 ciclones tropicales, todos tormentas nombradas, pues alcanzaron la categoría de tormenta tropical.

Cinco se convirtieron en huracanes y cuatro fueron de gran intensidad.

En los registros de este año consta que tres de estos huracanes intensos alcanzaron la máxima categoría, algo que solo aconteció antes en 2005, cuando cuatro alcanzaron esta cota.

Meteoros como Erin, Humberto y Melissa, por la fuerza de sus vientos, alcanzaron categoría cinco o máxima en la escala Saffir–Simpson.

Melissa está considerado como el más poderoso y destructivo de este 2025, e históricamente el tercero peor de los registrados en el Atlántico, detrás de Gilberto (1988) y Wilma (2005).

Se dice que el poder de Melissa en su paso por el Caribe produjo una ráfaga de viento de 405 km/h, catalogada por especialistas como la más intensa registrada en la cuenca del Atlántico y la segunda a nivel mundial.

Este fenómeno dejó un rastro de destrucción en el Caribe y grandes daños en Jamaica, Cuba, Haití y República Dominicana.

El primer ciclón formado fue Andrea, el pasado 23 de junio, y en la temporada también se registraron 13 depresiones e igual cantidad de tormentas.

En julio, la tormenta tropical Chantal afectó la costa este de Estados Unidos y en agosto se originó el potente huracán Erin.

Tras una pausa, se reactivó la actividad ciclónica a mediados de septiembre con el huracán Gabrielle en el Atlántico central, y luego le siguieron los huracanes Humberto e Imelda, que afectaron significativamente a las islas Bermudas.

Humberto e Imelda coincidieron en tiempo y en su paso cerca de Bermudas, a poca distancia uno del otro.

En resumen, las tormentas formadas en 2025 son Andrea, Barry, Samanta, Dexter, Erin, Gabrielle, Humberto, Imelda, Jerry, Karen, Lorenzo, Fernand y Melissa.

Medios de Estados Unidos destacan entre las particularidades de esta etapa que concluye sin ningún impacto notable en tierra de huracanes en este país, por primera vez en una década.

