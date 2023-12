Intercambian dirigentes políticos y gubernamentales de Granma con representantes de la vanguardia artística del territorio.

La cita tuvo como objetivo dialogar en torno a diversas aristas relacionadas con el funcionamiento de las organizaciones que agrupan a cerca de dos centenares de creadores en este territorio del suroriente cubano.



Juan Ramírez Martínez, Presidente de la UNEAC, presentó a la máxima dirigente política cada asistente al diálogo en tanto destacó rasgos distintivos de sus creaciones.



Entre los presentes estuvieron el Maestro de Juventudes René Reyes, Alexis Pantoja, Juan González Fiffe, Juan Luis Maceo Núñez, Javier Millet Rodríguez, José Alberto, El Ruiseñor; Edwin Caro, Máximo Gómez Castell y MsC. Ludín Fonseca, Historiador de la Ciudad de Bayamo.



El Presidente de la UNEAC aquí detalló a los dirigentes que Granma cuenta con 182 integrantes de la vanguardia quienes protagonizan y prestigian cada propuesta puesta a disposición del público.



La Primera Secretaria del Partido en el territorio, por su parte, destacó el rol estratégico de la cultura en el desarrollo de la sociedad. Mientras enfatizaba que gracias a las artes y los creadores son más llevaderos los desafíos de estas etapas.



“Me he sentido conmovida por la calidad del talento artístico del territorio, expresó YudelkisOrtizBarceló, no ha habido un momento en que no haya sido exquisito el producto de los artistas que he disfrutado acá desde el 2 de diciembre.



Quería intercambiar unos minutos con ustedes y desearles buen 2024.



Al concluir la dirigente afirmó: “Contamos con ustedes para avanzar, vamos a sostener intercambios periódicos con todos pues son muy necesarios para el sistema de trabajo del Partido y la gestión del Gobierno.



Agradecemos su presencia aquí y la oportunidad que nos regalan de disfrutar su quehacer.”



Al concluir el encuentro los máximos dirigentes políticos y gubernamentales del territorio entregaron reconocimientos a la UNEAC, la AHS y la Dirección Provincial de Cultura por su entrega y dedicación.

