Ballet cubano despide 2025 con Marianela Núñez y Patricio Revé

El Ballet Nacional de Cuba (BNC) despide hoy 2025 con dos invitados de lujo: Marianela Núñez y Patricio Revé, una pareja perfecta, ambos humildes, grandes intérpretes, virtuosos en muchos sentidos, estrellas.

Fotos: Marila Sarduy

La compañía Patrimonio Cultural de la Nación presenta este martes su octava función de Don Quijote de una temporada dedicada a la prima ballerina assoluta cubana Alicia Alonso, con motivo del aniversario 105 de su natalicio.

Núñez y Revé ya consiguieron un triunfo este 28 de diciembre, en el Teatro Nacional, donde conquistaron al público amante de la danza con encanto, complicidad vibrante y un dominio técnico supremo.

Ella es primera bailarina del Royal Ballet de Londres y él artista invitado de ese afamado conjunto británico y primera figura del Ballet de Queensland (Australia) que no ha perdido la costumbre de volver a sus raíces y honrarlas, con respeto y cariño.

En 2024, vino a participar en el Festival Internacional de Ballet de La Habana Alicia Alonso, durante el cual compartió la escena con dos primeras bailarinas del BNC: Anette Delgado (en El lago de los cisnes) y Grettel Morejón (en Tres preludios).

Revé desarrolla una exitosa carrera internacional, pero reconoce que cada una de sus experiencia previas en el BNC lo marcaron, ayudaron a fundar las bases del bailarín actual.

En particular, destacó sus comienzos junto a la experimentada primera figura Viengsay Valdés, actual directora general de la compañía, con quien debutó en grandes clásicos, incluido Don Quijote.

Según relató a Prensa Latina, Valdés fue fundamental en su crecimiento como partenaire, “el manejo de la bailarina, aprender dónde ponerla, ganar en precisión, sensaciones, ella es una consagrada que sabe la manera en que todo fluye”, apuntó.

Este año, Revé sintió una especie de despertar interpretativo mientras abrazaba la oportunidad de bailar Romeo y Julieta con la primera bailarina del Royal Ballet de Londres Natalia Osipova (de origen ruso), en la capital británica.

Tras aquella función, otra artista de altos quilates se le acercó con el deseo de compartir la escena y lo invitó a actuar en el famoso Teatro Colón de Argentina, su país natal, donde a Núñez la comparan con el mismísimo Lionel Messi, dentro de la esfera danzaria.

La química fue explosiva, mágica, con ella siente que puede disfrutar a plenitud el ballet, confesó; además la idolatraba desde hace años, cuando veía sus videos bailando con el icono cubano Carlos Acosta y “tener el placer de acompañarla siento como que si mañana me tuviera que retirar, lo haría contento”, atestiguó.

Por otra parte, que una estrella como Núñez tenga la ilusión de bailar en Cuba como algo esencial dentro de su carrera, le dispara el orgullo, afirmó, le hace tomar conciencia de la grandeza del ballet aquí y la importancia de la escuela gestada por Alicia, Fernando y Alberto Alonso.

El BNC abrirá el año 2026 con otra función de Don Quijote, el 1 de enero, en el propio Teatro Nacional, con los primeros bailarines Anette Delgado y Ányelo Montero en los papeles principales.

Delgado fue la encargada de inaugurar la temporada con una demostración de excelencia junto a su homólogo Dani Hernández, y -tras dos magníficas funciones y un imprevisto con una artista novel- se le confió el cierre de este ciclo de un clásico que ella borda con maestría.

