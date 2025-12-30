Hotel Nacional de Cuba cumple 95 años

El Hotel Nacional de Cuba cumple hoy 95 años de abierto, cuando reafirma su condición de insignia de la hotelería y del turismo insular.

Dicho establecimiento constituye bandera de la industria de los viajes en esta nación por varias razones, por su elegancia, desempeño, calidad de los servicios, ubicación y ser centro de importantes reuniones y celebraciones.

Como reconocimiento a su historia, elegancia, y documentos atesorados, el Hotel Nacional recibió en su momento la condición de Memoria Nacional de parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

La relevancia histórica y la documentación que atesora significan nota obligada en sus 95 años de apertura, pues en ellas están inscriptos los nombres y memorias de muchas celebridades.

Comentan los directivos de la instalación que la iniciativa mencionada de la Unesco data de 1992 y tiene tres vertientes: Memoria Mundial, Memoria Regional y Memoria Nacional, en esta última incluido este hotel.

Del Nacional mucho se conoce, sobre todo el destaque de su Piso Ejecutivo, celebrado por muchos empresarios de todo el mundo que se hospedaron en ese espacio.

Además catalogado como Monumento Nacional de Cuba, el hotel tiene una vista maravillosa de buena parte de la capital y su sexto piso cuenta con los privilegios de un turismo muy selectivo.

Símbolo de las hospederías cubanas, de cinco estrellas, y del turismo insular en general, el Nacional es operado por el grupo hotelero Gran Caribe, alojamiento donde la poesía marca hitos, historias desde sus inicios.

La casa contó con los planos de Mckim Mead and White Architetects de Nueva York y su construcción la llevó a efecto Purdy Henderson Company que garantizó la apertura en la fecha mencionada. Su linaje lo ratifican quienes fueron sus huéspedes.

En los años 40 del pasado siglo el toque de distinción lo aportó el Cabaret Parisién, que en la actualidad es el segundo mejor del país tras Tropicana (1939).

Con sus 457 habitaciones, la mayoría con vista al mar (de ellas 16 suites y una presidencial), el hotel además es eje de las más importantes reuniones del país, de turismo u otras esferas, en sus variados salones.

Mucho de lo que vale y brilla en el mundo en todas las esferas o bien se hospedaron en sus habitaciones, o pasaron en algún momento por sus salones y elogiaron la belleza de este hotel emblemático.

El Nacional cuenta con un Salón de la Fama en el que se pueden apreciar imágenes de quienes estuvieron en sus pasillos, habitaciones y restaurantes o bares. Mencionemos solo algunos de una centenaria lista:

Señalan los documentos del establecimiento que desde su inauguración, acogió a innumerables huéspedes ilustres tales con Sir. Winston Churchill, los Duques de Windsor; Alejandro Fleming; Rómulo Gallegos; Carol II de Rumanía, y Los Reyes de Bélgica.

También artistas como Rita Harwood, Errol Flym, John Wayne, Gary Cooper, Frank Sinatra, Ava Gardner, Walt Disney, Robert Redford, Kevin Costner, Johnny Deep, Danny Glover, Stephen Spielberg, y Francis Ford Coppola.

La gran lista también abarca a Oliver Stone, Gabriel García Márquez, Eduardo Galeano, Kofi Annan, y El Príncipe de Mónaco.

Cubanos y extranjeros, eligieron en alguna oportunidad este hotel, como la diva del Buena Vista Social Club Omara Portuondo, Beyoncé, Bill Murray, o Robert Duvall.

También muchos políticos como el presidente de China, Xi Jinping, Rigoberta Menchú, el productor de los Beatles George Martín, Luis Ignacio Lula Da silva, Matt Dillon, Forest Whitaker, Roman Polanski, Joan Manuel Serrat, La Massiel, Oliver Stone, Pierce Brosnan, Arthur Miller, y Billy Zane.

La lista es enorme, y por lo general se sintetiza en solo unos pocos nombres, pero en esta ocasión queremos mencionar a algunos más como Jean-Paul Belmondo, Kate Moss, Klaus Maria Brandauwer, Michael Keaton, y Arnold Schwarzenegger,

También se registraron en el hotel Naomi Campbell, Imanol Arias, Mariel Hemingway, Ana Belén, Danielle Mitterand, Diego Armando Maradona, Geraldine Chaplin, Harry Belafonte, Isabel Parra, Luis Eduardo Aute Martínez, Muhammad Alí, Robert Gabriel Mugabe, y Bárbara Walter.

Pese a ser una síntesis, los amantes de la historia de seguro querrían saber que allí estuvieron Caetano Veloso, Robert de Niro, Osvaldo Guayasamín, Pierre Cardin, Mario Benedetti, Jean Paul Sartre, Yuri Gagarin, Ernesto Che Guevara de la Serna, y Bartolomé Moré (el Benny),.

Nombres que no es necesario explicar, como Errol Flynn, Nat King Cole, Marlon Brando, John Wayne, Mickey Mantle, Lola Flores, Rocky Marciano, Rita Hayworth, Gary Cooper y Johnny Weissmuller.

Por tanto, esos 95 años dicen mucho del ambiente que se puede respirar en este legendario Hotel Nacional de Cuba, mediante el ambiente y recuerdo de quienes lo conocieron de primera mano.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959