Critican en Rusia postura de EEUU sobre supuestas amenazas de Cuba

El vicepresidente del Consejo de la Federación de Rusia (Cámara Alta del Parlamento), Konstantín Kosachov, calificó hoy de absurdas las supuestas amenazas para Estados Unidos procedentes de Cuba.

“Declarar la situación en torno a Cuba como una ‘amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional’ de Estados Unidos y declarar un estado de emergencia podría parecer algo curioso en otro caso”, escribió el senador en su canal de Telegram.

En ese sentido, añadió que son poco creíbles los argumentos de la Casa Blanca al tratarse del país más rico y armado del planeta contra una pequeña isla con una población de pocos millones de habitantes, la cual lleva década siendo objeto de amenazas por parte de Washington.

Kosachov expresó su convicción de que es evidente que La Habana no amenaza a la nación norteña de ninguna manera, sin embargo, “las acciones de las autoridades estadounidenses durante años han sido hostiles y ahora son especialmente graves”, enfatizó.

A juicio del senador, con su decreto, Trump se da vía libre a sí mismo y a sus ministros para que puedan, ante todo, aplicar medidas a terceros Estados que proporcionen a Cuba energía, alimentos y otros productos vitales, tienen conocimiento que en la actualidad la isla caribeña sufre una seria escasez de estos recursos.

«Las razones para declarar la emergencia son absolutamente absurdas: la cooperación de La Habana con ‘Estados hostiles’. Por este ‘artículo’ se puede acusar a la mayoría de los países del planeta», acotó el parlamentario.

Al respecto, argumentó que los supuestos vínculos de Cuba con el movimiento palestino Hamás y el movimiento chií libanés Hizbulá «no se prueban de ninguna manera, es decir, se trata de un argumento absolutamente inventado como la categoría ‘implicación en el tráfico de drogas’ del liderazgo de Venezuela».

Kosachov también recalcó que Estados Unidos se aprovecha de las dificultades, en gran parte creadas por ellos mismo, para lograr un cambio de poder en Cuba, con la escusa de que los dirigentes antillanos son los responsables de las coyunturas actuales.

Sin embargo, enfatizó el senador que, desde la Casa Blanca no hacen mención a las más de seis décadas de bloqueo comercial, económico y financiero enfrentado por la mayor de las Antillas, con el cual “han privado a Cuba de un billón de dólares de riqueza nacional según fuentes oficiales”, recalcó.

Frente a esta nueva arremetida, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó la víspera que «el bloqueo petrolero a su nación evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense y pretende asfixiar la economía de la isla», en referencia a la cúpula gobernante en Estados Unidos.

