Denuncian grave escasez de medicamentos en la Franja de Gaza

El farmacéutico Khaled Odeh denunció hoy una grave escasez de medicamentos para enfermedades crónicas en la Franja de Gaza como resultado del asedio israelí.

Citado por la agencia oficial de noticias Wafa, el especialista alertó sobre la falta de medicamentos para enfermedades cardíacas, diabetes, presión arterial y glándula tiroides.

Tal situación obliga a los equipos médicos a cambiar el tratamiento según la condición del paciente, pero la tragedia empeora cuando la alternativa tampoco está disponible, destacó.

Al respecto, explicó que el medicamento para la tiroides está desaparecido desde hace unos tres meses y no hay alternativas disponibles, incluso en los hospitales y centros de salud.

Israel solo permite el ingreso de tipos específicos de medicamentos para la presión arterial, y prohíbe otros, lo cual representa una manipulación sistemática de la salud de los pacientes y la imposición de un castigo colectivo injustificado, afirmó.

Awda advirtió que la continua escasez conduce a graves complicaciones de salud en la población.

Recordó que esta realidad ocurre en medio de un sistema de salud deteriorado, como consecuencia de las constantes agresiones israelíes.

A principios de este mes, Muhammad Abu Salmiya, director del Complejo Al-Shifa, alertó que los hospitales del territorio enfrentan una etapa muy peligrosa por el creciente número de enfermos y la grave escasez de medicamentos, pese a la tregua vigente.

En declaraciones a la televisora Al Jazeera, el galeno que esas instalaciones operan a más del 150 por ciento de sus capacidades, pese a la “falta casi total de medicamentos e insumos médicos”.

Al respecto, reveló que carecen de más del 55 por ciento de los medicamentos esenciales y el 70 por ciento de los suministros.

Varias especialidades médicas sufren un desabastecimiento total, una situación que altera la prestación de la atención necesaria incluso para casos de emergencia, apuntó.

Como ejemplo citó la escasez de los medicamentos para atender a los pacientes con cáncer o que necesitan diálisis.

Decenas de miles de cirugías ortopédicas, torácicas y vasculares que estaban programadas fueron paralizadas porque Israel impide el ingreso a la Franja de los insumos necesarios, indicó.

