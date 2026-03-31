Retornan judocas a Panamá con objetivo cumplido en clasificatorios

Luego de competir con buenos resultados en las copas centrocaribeñas senior, con escenarios en tierra canalera y guatemalteca, respectivamente, los pupilos de Julio Alderete, Boennys Chang y Antonio Becali, realizarán otra base de entrenamiento con la mira puesta en el Campeonato Panamericano Senior, programado para el 18 de abril en Panamá.
Recordar que los cubanos no asistieron a anteriores torneos clasificatorios, situación por lo que estaban obligados a conseguir buenas actuaciones en los dos últimos y lo lograron, con un total de 24 medallas, 11 de oro, ocho de plata y cinco de bronce (6-4-1 y 5-4-4), según el Panel Informativo de la Confederación Panamericana de Judo.
Los más destacados fueron Andy Granda, en más de 100 kilogramos (kg), con dos títulos, Orlando Polanco (66 kg/2-0-0) y Daili Sentmanat (52 kg/2-0-0), seguidos por Maylín del Toro (63 kg/1-1-0), Jonathan Charón (60 kg/1-0-1), Marlón Herrera (73 kg/1-0-1), Dayanara Cubelo (+78 kg/1-0-1) y Anisleidys Ur López (70 kg/1-0-1).
A continuación aparecen Iván Felipe Silva (100 kg/0-2-0), Naysdel Cardoso (90 kg/0-2-0), Lianet Cardona (78 kg/0-2-0) y Yainet Coronado (48 kg/0-1-0) y Rubén Romero (81 kg/0-0-1).
El judo es uno de los deportes con buenas posibilidades de medallas para Cuba en la lid del verano próximo en la capital de República Dominicana.