Denuncia Cuba bloqueo de EE.UU. ante Organización Mundial de Comercio

El embajador Oscar León González, jefe de la Delegación cubana en la XIV Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), denunció en sesión plenaria del evento recientemente en Camerún, las medidas de asfixia del Gobierno de Estados Unidos contra el pueblo de Cuba.

Según precisó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex, el diplomático afirmó que el encuentro “tiene lugar en medio de una escalada agresiva de Estados Unidos contra Cuba, dirigida a castigar de manera despiadada a su población, a partir de un cerco energético, con el propósito declarado de provocar una crisis humanitaria y un estallido social”.

Añadió que esa agresión “constituye una expresión del recrudecimiento, sin precedentes, del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por ese país contra Cuba, principal obstáculo para el desarrollo e inserción plena en el comercio mundial”, – y precisó que -,” Ninguna reforma de la OMC estará completa si ignora realidades como esta”.

Los ministros y delegados de los 166 países miembros de la OMC centran sus deliberaciones en la reforma de la organización, con decisiones que orientarán los trabajos técnicos en la sede de Ginebra, Suiza.

Cuba es miembro fundador de la OMC desde el 20 de abril de 1995, y participa en la Conferencia Ministerial, órgano decisorio de mayor rango de la institución, que se reúne al menos cada dos años.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.