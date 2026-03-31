Recuerdan campechuelenses aniversario 24 del Programa de Salas de TV

El acto político cultural por el aniversario 24 del Programa nacional de Salas de Televisión en zonas no electrificadas tuvo lugar en la mañana de este domingo 29 de Marzo, en El Puntico, comunidad rural de Campechuela.

Allí, en el 2002, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz presidio la inauguración, desde la Sala de TV Puntico Dos, de tan importante programa dirigido a la transformación social de los pobladores de esos enclaves.

En la jornada matinal de este domingo sobresalió la apertura de una exposición con imágenes de aquel inolvidable momento, mientras que Juan Amado Fuentes Díaz, destacó la prevalencia de los objetivos del Programa de Salas de TV, pese a las dificultades por las que atraviesa el país.

Fuentes Díaz, actual director municipal de ese programa en Campechuela, reafirmó que los trabajadores de las 41 Salas de TV en el municipio será fieles al legado de Fidel.

En ese contexto se entrego un Reconocimiento a Milena Escalona Zamora, quien fuera una de las oradoras en el acto nacional por la inauguración del Programa de Salas de TV, en aquel 29 de Marzo de 2002.

Se contó, además, con la actuación de niños de la comunidad y juegos participativos a cargo de instructores del INDER.

Este acto fue presidido por Yunaiki Jerez García, funcionaria del comite municipal del Partido, Yoinel Manuel Vazquez Osorio, miembro del Comité provincial de la UJC y su primer secretario en Campechuela, así como representantes de las Salas de TV e instituciones públicas del territorio.

La Demajagua