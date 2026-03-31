Regresan a Artemisa colaboradores de misión médica en Jamaica

Nueve profesionales de la salud de Artemisa concluyeron su misión en Jamaica y regresaron recientemente a su provincia, tras la decisión unilateral de ese país de cancelar el convenio médico con Cuba, condicionada por presiones del Gobierno de Estados Unidos.

Según precisó el periódico El Artemiseño, entre los colaboradores figuran las enfermeras Yunif González Blanco, Yamilé Fernández Díaz, Beatriz Suárez Escandell, Shirley Cruz Hernández, Liudmila Sánchez Mojena, Niurkys Matilde Kirós Iraola y Yoanka Sotolongo Herrera, así como el doctor Giraldo Pérez Sosa y la doctora Odalys Barrios Roque.

Según informó Alberto Crespo Peña, jefe de Colaboración de la Dirección Provincial de Salud en Artemisa, dos profesionales regresaron en un primer vuelo: la licenciada Liudmila Sánchez, evacuada por enfermedad al hospital Hermanos Amejeiras de La Habana, y la doctora Odalys Barrios, a su natal Guanajay.

El resto de los colaboradores arribó el viernes último en horas de la tarde, tras culminar sus servicios en hospitales y policlínicos jamaicanos.

González Blanco, enfermera del policlínico Orlando Santana de Mariel, declaró al medio provincial que “hechos como estos siempre te toman por sorpresa, aunque la visita del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y sus declaraciones allá sobre el personal cubano de la salud sí nos pusieron en alerta”.

Añadió que “el pueblo de Jamaica nos sorprendió, los colegas y los pacientes sí reconocieron siempre nuestra competencia y nuestros valores… Nos paraban en la calle y nos decían: ¿Ustedes son cubanos? Gracias por todo, pero no queremos que se vayan”.

Los profesionales manifestaron disposición de regresar a la nación caribeña si se retoman los convenios, en respuesta al agradecimiento mostrado por la población jamaicana.

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