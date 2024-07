El sueño de una joven campechuelense hecho realidad

FOTO Rodrigo Motas Tamayo

Por Rodrigo Motas Tamayo

Esta muchacha oriunda del poblado de San Ramón encabezó la lista de los 41 egresados de la segunda edición del curso de técnicos básicos en Enfermería de la sede municipal campechuelense Mario Muñoz Monroe, de la Facultad de Ciencias Médicas Celia Sánchez Manduley, ubicada en Manzanillo.

En calidad de mejor graduada por su trayectoria integral durante el curso de 10 meses, fue voz pública de esa nueva fuerza del ejército de las batas blancas para dar gracias a la Revolución y patentizar que serán fieles a sus principios.

Radiante de felicidad, me confesó sentirse plena pues “lo que más he querido en la vida es hacerme enfermera como mi mamá. Comencé a estudiar la carrera de Medicina y por problemas de Salud tuve que dejarla; no obstante, cuando en el municipio se convocó a estos cursos, me presenté sin más.

Me mira y sonríe ante la interrogante: “es como usted dice, un cambio… pero lo que realmente quería en la vida es ser enfermera, y lo logré”.

La posibilidad de estos llamados cursos emergentes, que propicia la Universidad de Ciencias Médicas de Granma con el objetivo de cubrir necesidades de las instituciones de la Salud Pública en el territorio, les brinda las herramientas necesarias para la profesión a ejercer desde el propio terreno.

“Fueron meses de estudio en caliente, con los pacientes delante, pues yo pertenecía al policlínico Genaro Brito Vargas, ubicado en San Ramón, dice mientras en sus ojos se reflejan recuerdos de esos días como instantáneas inolvidables. Lo que se aprendía, se aprendía en la práctica, recalca con seguridad.

“Logré graduarme siempre con la idea de que debo ser una buena profesional y hacer realidad las enseñanzas de mis profesoras Nilda y Liana, a quienes agradezco también este éxito”.

¿Pretensiones…? -sonríe- “Saldar mi compromiso con la Patria, darlo todo por los pacientes y estudiar” y el rostro se le ilumina cuando acomoda con orgullo la cofia recibida.

Resalta que a partir de septiembre próximo esta nueva fuerza de egresados tendrá continuidad de estudios en este propio territorio, como técnicos medios y luego en la Licenciatura de esa disciplina.

La premura de la entrevista, y el reclamo de sus compañeros de estudios para ir a celebrar, solo dan tiempo para otra pregunta: “A los jóvenes les digo que siempre tendremos oportunidades para seguir adelante, no importa el camino… todo depende de nosotros, independientemente de los tiempos que se vivan”.

