Arte y amistad unen a niños de Cuba con instructores de arte de Cataluña

Una veintena de niños y adolescentes de Santa Clara participan desde hace varios días en talleres de verano impartidos por la brigada solidaria de la Organización No Gubernamental para el Desarrollo Alkaria, procedente de Cataluña, como parte de una muestra de solidaridad pueblo a pueblo coordinada con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP)

Xavier Barreda, presidente de Alkaria, explicó que la brigada está integrada por ocho voluntarios y que cada uno traslada a la isla 50 kilos de material sanitario, deportivo y educativo. “Nosotros nos encontramos en Villa Clara ya por segundo año consecutivo con una brigada solidaria de nuestra organización.

“Teníamos claro desde el principio que, más que nunca, había que estar este verano en Cuba, si algún año era importante estar, era este”, declaró.

La estancia de la brigada, que se extiende por 14 días, incluye acciones en dos centros educativos de la ciudad: la escuela primaria Fernando Cuesta Piloto y la Secundaria Básica Capitán Roberto Rodríguez.

Roser Riera Arias, coordinadora de los talleres, señaló que el propósito fundamental de las actividades es estrechar el vínculo entre el pueblo cubano y el catalán mediante el intercambio de tradiciones y elementos culturales de ambas regiones.

Añadió que durante los talleres los participantes elaboran máscaras de carnaval, figuras con la técnica del papel maché y collage con diversos materiales.

“Mediante estas actividades, como por ejemplo la confección de máscaras de carnaval que utilizamos allí en Cataluña o el uso de la técnica del trencadís inspirada en las obras de Antoni Gaudí, buscamos generar esa amistad entre pueblos mediante la cultura de ambos países”, afirmó.

En ese sentido Mayelín Alvarado Pérez, jefa del Departamento de Actividades Educativas Especializadas de la Dirección General de Educación en Santa Clara, declaró a la ACN que para la provincia ha sido un regocijo contar nuevamente con la visita de la brigada.

“Se han fortalecido todos los lazos de amistad, porque los niños de Alkaria les han escrito cartas a los niños de las escuelas villaclareñas, en estos talleres de verano han realizado iniciativas de creación artística, dibujo y dramatizaciones, y han creado historias con las tradiciones tanto de Cataluña como de nuestro país”, expresó.

Asimismo dijo que técnicas utilizadas, como la elaboración de máscaras con yeso, han resultado novedosas para los estudiantes, quienes generalmente trabajan con cartulina. Destacó también la participación de las familias, que han acompañado a los niños desde el primer día.

“Ha sido algo muy bonito, muy provechoso; los niños han aprendido técnicas y tradiciones, y también ellos han enseñado sus costumbres a los miembros de la Brigada de Solidaridad. Ha sido una experiencia hermosa”, concluyó.

Diana Alejandra R. Espinoza, estudiante de la Escuela Profesional de Arte (EPA), manifestó que los talleres le han permitido experimentar nuevas formas de expresión artística.

“Me ha gustado muchísimo más porque hicieron cosas de teatro con títeres. Me encantó disfrazarme con una máscara, que me pintaran la cara y jugar con los niños a ser bailarina, a ser la princesa y el dragón mágico”, comentó la adolescente.

El alumno de la escuela primaria Fernando Cuesta Piloto, Luis Manuel Hernández Reinoso, señaló que las actividades le resultan beneficiosas porque le permiten aprender manualidades, mejorar en la Educación Plástica y conocer a personas de Cataluña.

“Para mí este trabajo es muy bueno porque aprendemos a hacer manualidades, nos ayuda a manipular los objetos, a divertirnos y a conocer a estas personas que no conocíamos”, afirmó.

La brigada Alkaria, cuyo nombre significa “pueblo” en árabe, prevé continuar su programa de talleres de verano que constituye un precedente para futuros intercambios entre comunidades educativas de ambas naciones.

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