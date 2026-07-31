Desarrolla Cenesex taller metodológico sobre educación sexual

Según precisó la institución de salud desde su perfil en la red social Facebook, en la primera jornada los participantes compartieron experiencias y reflexionaron sobre estrategias para promover la educación sexual más allá del ámbito escolar.
También analizaron situaciones de vulneración de derechos y las principales barreras que enfrentan los territorios para implementar programas educativos.
El encuentro continuó con sesiones orientadas a consolidar el trabajo de las cátedras y promover una educación sexual integral con enfoque de derechos, equidad e inclusión.
Las actividades incluyeron el fortalecimiento de herramientas para la atención a la violencia de género, el análisis de desafíos relacionados con la diversidad sexual y la identificación de obstáculos que limitan el acceso de las personas LGBTIQ+ a los servicios de salud sexual y reproductiva.
La jornada propició el diálogo entre participantes y reafirmó el compromiso del Cenesex y de las cátedras con la promoción de los derechos sexuales y la equidad, así como con el desarrollo de estrategias que contribuyan a una educación integral de la sexualidad.