Desarrolla Cenesex taller metodológico sobre educación sexual

El Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) desarrolla esta semana el Taller Metodológico de las Cátedras de Sexología y Educación de la Sexualidad de las regiones Occidente y Centro, con el propósito de fortalecer capacidades y actualizar metodologías en la enseñanza integral de la sexualidad.

Según precisó la institución de salud desde su perfil en la red social Facebook, en la primera jornada los participantes compartieron experiencias y reflexionaron sobre estrategias para promover la educación sexual más allá del ámbito escolar.

También analizaron situaciones de vulneración de derechos y las principales barreras que enfrentan los territorios para implementar programas educativos.

El encuentro continuó con sesiones orientadas a consolidar el trabajo de las cátedras y promover una educación sexual integral con enfoque de derechos, equidad e inclusión.

Las actividades incluyeron el fortalecimiento de herramientas para la atención a la violencia de género, el análisis de desafíos relacionados con la diversidad sexual y la identificación de obstáculos que limitan el acceso de las personas LGBTIQ+ a los servicios de salud sexual y reproductiva.

La jornada propició el diálogo entre participantes y reafirmó el compromiso del Cenesex y de las cátedras con la promoción de los derechos sexuales y la equidad, así como con el desarrollo de estrategias que contribuyan a una educación integral de la sexualidad.

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