Feriado en Vietnam: transporte gratuito, fútbol y hermandad con Cuba

La intención de conocer el Estadio Nacional My Dinh, donde los vietnamitas revalidaron hace poco su titulo regional en fútbol, se convirtió hoy en una página callejera de hermandad entre Cuba y Vietnam.

Por Roberto Hernández

El hecho se produjo dentro de un ómnibus de la ruta 9B en Hanoi, que en estos días de feriado nacional ofrece traslados gratuitos en sus 128 recorridos y en las dos líneas del ferrocarril urbano (Metro) como parte de las celebraciones por el Día Nacional, el 2 de septiembre.

Al principio, tal vez por curiosidad o por preocupación, el conductor se acercó para preguntar a dónde nos dirigíamos, la respuesta del Estadio fue el hilo conductor del siguiente minuto, pues el triunfo hace unos días sobre Tailandia en la final de la Copa Asean Hyundai todavía esta vívido en la mente no solo de los seguidores de los Guerreros de la estrella dorada.

La noche del día 26 cuando el empate a dos les dio la corona (traían ventaja de 2-0 en el partido de ida) fue una celebración de pueblo con banderas, algarabía y caravanas de motocicletas, incluso en barrios tranquilos de las ciudades, que se prolongaron hasta la madrugada del siguiente día.

Pero después la pregunta obligada fue saber de qué país éramos, el nombre Cuba accionó el resorte de los apretones de manos, la lejanía geográfica y la cercanía de corazón, no hicieron falta nombres, a ambos lados Cuba y Vietnam juntos sin grandes reflectores.

Nos indicó donde bajarnos y aunque no encontramos el My Dinh la pequeña conversación con el joven conductor nos alegró el día.

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