Bayamo acogerá el capítulo granmense de la XXXIV Feria Internacional del Libro

El capítulo granmense de la XXXIV Feria Internacional del Libro se desarrollará en Bayamo del 4 al 6 de septiembre, dedicado al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el centenario de su natalicio, y al escritor riocautense Erasmo de los Ángeles Rondón Soto, Premio Nacional de Literatura Infantil Principito 2024, quien próximamente recibirá el Premio al Mérito Literario José Joaquín Palma.

La información trascendió este jueves durante una conferencia de prensa celebrada en la Casa Natal del Padre de la Patria, donde se ofrecieron detalles sobre la programación del evento, cuya apertura tendrá lugar el viernes 4 de septiembre, a las 8:00 a. m, en el área exterior del Museo Provincial Manuel Muñoz Cedeño y de la Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes, recinto principal del encuentro.

El mayor encuentro literario de Granma reconocerá también al escritor Carlos Casasayas Comas, en ocasión del centenario de su natalicio; al doctor en Ciencias Guillermo Calixto González Labrada, Premio Nacional de Pedagogía; a la provincia de Granma, por el aniversario 50 de su creación y los 70 años del títere nacional Pelusín del Monte.

La Federación de Rusia será el país invitado de honor. Asimismo, la feria rendirá homenaje a los escritores cubanos Marilyn Bobes y José Bell Lara.

La Casa de Cultura 20 de Octubre acogerá el área infantil; el Palacio de Pioneros Raquel González será la sede del espacio Oros Viejos, dedicado a libros de uso y ejemplares raros; mientras que la Librería Ateneo Silvestre de Balboa concentrará las principales novedades editoriales.

También serán sedes del evento la filial provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), la Casa de la Nacionalidad convertida para la ocasión en Pabellón de la Ciencia y la Casa del Joven Creador, de la Asociación Hermanos Saíz y la Casa Verde, de Andante.

Entre las novedades editoriales previstas destacan Amor de gato, de Erasmo de los Ángeles Rondón Soto; Amargo ejercicio y El árbol de la espera, ambos de Lucía Muñoz Maceo; así como Fidel Castro Ruz: itinerario por la provincia Granma, del máster en Ciencias Ludín Fonseca García.

El carácter comunitario de la feria se extenderá hasta Las Bolas, en Siboney; Calle 10 Final, en el reparto El Valle; La Rasilla, Micro V, además de centros de trabajo y estudiantiles de Bayamo.

En la conferencia de prensa participaron Ridier Roblejo Leyva, director provincial de Cultura; Rafael Enrique González Rosbal, director provincial del Libro y la Literatura; y Erwin Caro Infante, presidente de la filial de Literatura de la UNEAC en Granma, junto a directivos del sistema institucional de la cultura y otros invitados.

La Demajagua digital dará a conocer oportunamente la programación e interioridades del festejo literario.

La Demajagua