Declaran en la comunidad El Almirante, en Bayamo patios productivos

En la comunidad El Almirante, en Bayamo, fueron declarados recientemente patios productivos de ciclos cortos, con el objetivo de fortalecer la soberanía alimentaria en el territorio.

María Elena Cisneros Ferrer, Secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en la capital provincial, destacó en su perfil de Facebook que la iniciativa parte de las féminas de esa demarcación, al tiempo que reconoció el protagonismo de estas mujeres en la producción agrícola.

Los nuevos patios permitirán cultivar alimentos en espacios domésticos como terrenos en desuso, azoteas y balcones, con incidencia directa en el autoabastecimiento familiar y comunitario.

La declaración responde al trabajo conjunto de la FMC con el Programa de Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar, donde las mujeres desempeñan un papel decisivo en la siembra, el cuidado de los cultivos y la incorporación de las familias.

Resaltó que la declaración de los patios productivos fueron parte de las acciones de celebración por el 66 aniversario de la organización feminista, el pasado 23 agosto.

La labor cuenta con el acompañamiento de trabajadores sociales, los Comités de Defensa de la Revolución y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, quienes juntos a las féminas y demás vecinos de la comunidad de El Almirante, se suman a los esfuerzos por incrementar la producción de alimentos en esta localidad.

La Demajagua