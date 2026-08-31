Sánchez desliza adelanto electoral y visita de rey a Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deslizó hoy un posible adelanto electoral “técnico”, al tiempo que dio por sentado que el rey Felipe VI visitará Ceuta y Melilla sin precisar fechas.

En una entrevista con la cadena radial SER, la primera que concede a los medios tras sus vacaciones veraniegas, Sánchez insistió en su determinación a agotar la legislatura, aunque reconoció un probable adelanto “técnico» de las elecciones generales, programadas para 2027.

Al respecto, el gobernante español respondió a reclamos de compañeros de su propio Partido Socialista, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, en el sentido de que los comicios generales sean antes de los autonómicos y municipales de mayo próximo.

Además de García Page, otros allegados al Ejecutivo, los ministros Diana Morant (Comunidad Valenciana), Óscar López (Madrid) y Ángel Víctor Torres (Islas Canarias), serán candidatos en sus respectivas regiones.

Acerca del interés en torno a una visita de Su Majestad a Ceuta y Melilla, algo que debe aprobar el Gobierno que tiene las competencias en este asunto, afirmó que Felipe VI irá a Ceuta y Melilla porque hay «argumentos» y «se dan las condiciones» para ello.

Sin embargo, no adelantó fechas, al señalar que debe consensuarlo con el Palacio de la Zarzuela, en tanto aprovechó para sacar pecho al remarcar que él (Pedro Sánchez) ha sido el primer presidente en ejercicio en acudir a Ceuta y Melilla en los ochos años que lleva gobernando.

Señaló que todavía, el jefe del Estado (el rey), no lo ha hecho, con gobiernos del Partido Popular o socialistas.

En torno a la crisis de Ceuta, a donde entre el 30 y 31 de julio pasado ingresaron más de 72 mil personas de forma irregular, Sánchez negó la existencia de información alguna por parte de las Fuerzas de Seguridad, Inteligencia u otros servicios, que apunte a la «participación” de las autoridades de Marruecos en la crisis migratoria en territorio ceutí.

De estos datos de inteligencia no se desprende «ninguna duda» sobre la participación de Marruecos en la entrada de migrantes por la frontera de Ceuta del pasado 30 de julio, puntualizó.

En temas más internos y que provocaron una cascada de críticas y presiones del PP y la ultraderecha de Vox para su renuncia, calificó de injusta la sentencia que condenó a su hermano David a nueve años de inhabilitación para empleo público, solo por su condición de familiar.

«Yo estoy convencido de que Begoña Gómez (su esposa) hoy está en una causa judicial, no por lo que ha hecho, no por ser Begoña Gómez, sino por ser la esposa del presidente del Gobierno», enfatizó.

Finalmente, acerca del caso del expresidente José Luis Rodrígez Zapatero (socialista), defendió la presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario.

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