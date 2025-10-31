Confirma Arabia Saudita ayuda a Cuba tras huracán Melissa

Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político y Primer Ministro de Cuba, sostuvo en Riad, Arabia Saudita, un encuentro con Abdullah bin Abdulaziz Al Rabeeah, supervisor general del Centro Rey Salman de Ayuda Humanitaria y Socorro, quien confirmó la asistencia que Arabia Saudita enviará a la Isla tras los daños ocasionados por el huracán Melissa, precisó el diario Granma.

Fotos: Estudios Revolución

Durante el intercambio, el Jefe de Gobierno explicó a los anfitriones las afectaciones preliminares en la región oriental y las principales necesidades para la recuperación, y agradeció al Rey, al Príncipe Heredero y al Centro por el respaldo material y financiero.

Anteriormente, Marrero Cruz fue recibido por Su Alteza Real Mohamed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, príncipe heredero y primer ministro del Reino, quien ratificó la disposición de apoyar a Cuba ante las consecuencias del fenómeno meteorológico.

En declaraciones a la prensa, el Primer Ministro transmitió un saludo del pueblo cubano al saudita y destacó la cooperación histórica entre ambas naciones en la esfera internacional, caracterizada por la solidaridad mutua.

Fundado en 2015, el Centro Rey Salman se dedica a la gestión de desastres y es considerado uno de los más relevantes de su tipo en el mundo, precisó su supervisor general, quien expresó sentirse conmovido por los daños ocasionados por el huracán.

Al Rabeeah recordó su visita a Cuba en 2012 y afirmó que la primera estancia oficial de Marrero Cruz en el Reino contribuirá a fortalecer los vínculos bilaterales.

Finalmente, el Primer Ministro reconoció la labor humanitaria del Centro y resaltó la hospitalidad recibida durante su visita, al calificar de provechosos los encuentros sostenidos con las autoridades sauditas.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.