EEUU recurre a tretas para endurecer bloqueo contra Cuba, dice Rusia

Washington recurre a cualquier treta para endurecer la presión económica sobre La Habana, afirmó hoy en esta capital la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova.

La diplomática igualmente dijo que Moscú reafirma su postura a favor de la exclusión inmediata de Cuba de la odiosa lista estadounidense de «países patrocinadores del terrorismo, pues La Habana tiene una reputación impecable como participante activo de la cooperación internacional en la lucha contra ese flagelo”.

Zajárova recordó que el bloqueo estadounidense contra el país insular era una guerra de sanciones de larga data, librada por Estados Unidos contra Cuba con el fin lograr su objetivo principal, que es derrocar un gobierno que no les agrada.

Esta guerra representa un claro ejemplo de injerencia traicionera en los asuntos internos de un estado independiente, agregó.

La vocero señaló que estas medidas restrictivas, ilegales y unilaterales tenían como propósito, entre otras cosas, intimidar a otros estados que deseaban desarrollar una cooperación mutuamente beneficiosa con Cuba.

Más adelante, Zajárova destacó que Rusia acoge con agrado la aprobación, prácticamente unánime, por el 80 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, el 29 de octubre, de la resolución Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba, que La Habana presenta anualmente.

El documento contó con el apoyo de 165 países, siete votaron en contra, y 12 países se abstuvieron.

Rusia, tradicionalmente, apoyó activamente este documento y presentó una declaración correspondiente durante su consideración, expuesta por el representante permanente de Rusia ante la ONU en Nueva York, Vasili Nebenzia, en la reunión de la Asamblea General de la ONU sobre este punto del orden del día el 28 de octubre», continuó.

La diplomática consideró que la adopción de esta resolución demostró una vez más la firme condena por parte de toda la comunidad internacional a las medidas restrictivas unilaterales de Washington contra La Habana, que violan de manera flagrante los principios y normas fundamentales del derecho internacional.

También recordó que, obstaculizan la plena participación de Cuba en la cooperación internacional y regional y atentan contra el derecho inalienable de los ciudadanos cubanos a una vida digna.

«Por nuestra parte, guiados por los principios fundamentales de la Carta de la ONU, seguiremos sumándonos a la mayoría mundial para abogar por el levantamiento total e incondicional del bloqueo y contra la continua inclusión de Cuba en esa lista de estados patrocinadores del terrorismo», añadió.

«Continuaremos apoyando a la dirección y al pueblo hermano de Cuba en su lucha por proteger la soberanía estatal y fortalecer de manera constante la alianza estratégica ruso-cubana en la más amplia gama de ámbitos, de conformidad con los acuerdos alcanzados durante las conversaciones entre el presidente, Vladimir Putin, y su par cubano, Miguel Díaz-Canel, concluyó.

