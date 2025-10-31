Continúa Minint operativos de rescate en región oriental

Fuerzas especializadas del Ministerio del Interior (Minint), junto a la Defensa Civil y otros organismos del Estado, continuaron este viernes los operativos de rescate y evacuación en la comunidad de Cauto Embarcadero, municipio de Río Cauto, provincia de Granma, tras las severas inundaciones provocadas por el huracán Melissa, precisó el perfil del ministerio en la red social Facebook.

De acuerdo con autoridades del Consejo de Defensa, la cuenca del río Cauto enfrentó un punto crítico debido a la combinación de intensas lluvias, vertimiento de presas, escurrimientos desde la Sierra Maestra y penetraciones del mar que bloquearon la desembocadura.

En esas condiciones, especialistas advirtieron que el riesgo máximo se mantuvo hasta 72 horas después de cesar las precipitaciones, cuando el caudal acumulado alcanzó los municipios bajos, por lo que insistieron en no retornar de manera prematura a los hogares.

Como parte de las acciones, brigadas de rescate salvaron a 56 personas en la comunidad de Los Haticos, municipio de Cauto Cristo, también en Granma, tras la crecida del río.

En las operaciones participaron técnicos de salvamento de Granma y Holguín, quienes trabajaron junto a las autoridades locales para garantizar la protección de la población.

