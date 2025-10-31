Continúa Minint operativos de rescate en región oriental

Tomada del Perfil Oficial en Facebook Minint Hoy
De acuerdo con autoridades del Consejo de Defensa, la cuenca del río Cauto enfrentó un punto crítico debido a la combinación de intensas lluvias, vertimiento de presas, escurrimientos desde la Sierra Maestra y penetraciones del mar que bloquearon la desembocadura.
En esas condiciones, especialistas advirtieron que el riesgo máximo se mantuvo hasta 72 horas después de cesar las precipitaciones, cuando el caudal acumulado alcanzó los municipios bajos, por lo que insistieron en no retornar de manera prematura a los hogares.
Como parte de las acciones, brigadas de rescate salvaron a 56 personas en la comunidad de Los Haticos, municipio de Cauto Cristo, también en Granma, tras la crecida del río.
En las operaciones participaron técnicos de salvamento de Granma y Holguín, quienes trabajaron junto a las autoridades locales para garantizar la protección de la población.