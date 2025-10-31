Desmiente Instituto de Meteorología rumor sobre ciclón Erin

El Instituto de Meteorología de Cuba (Insmet) desmintió informaciones falsas que circularon en redes sociales sobre la supuesta formación de un ciclón tropical denominado Erin en la cuenca del Atlántico, precisó la institución desde su perfil institucional en la red social Facebook.

De acuerdo con la comunicadora Susana Montenegro, administradora de la página institucional, el fenómeno con ese nombre ya ocurrió en la actual temporada y no existe en estos momentos un evento activo identificado como Erin.

Montenegro precisó que el próximo nombre en la lista oficial de ciclones para el Atlántico es Néstor, en correspondencia con el orden alfabético establecido por la Organización Meteorológica Mundial.

La especialista recomendó a la población consultar siempre fuentes oficiales como el Insmet, evitar compartir informaciones sin verificar y mantenerse atentos a los canales autorizados.

Autoridades del Centro Meteorológico reiteraron que la desinformación puede generar alarma innecesaria y subrayaron la importancia de acudir a medios acreditados para conocer la evolución de los sistemas tropicales.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.