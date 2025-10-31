Israel violó tregua, cuatro muertos en Gaza

Al menos cuatro palestinos murieron hoy en la Franja de Gaza, tres de ellos por ataques directos del Ejército israelí, lo cual representó una nueva violación del alto el fuego vigente desde el 10 de octubre.

La agencia de noticias Safa informó que un hombre perdió la vida en bombardeo en el barrio de Shuja’iya y otro por disparos en la calle Al-Jalaa, en la norteña ciudad de Gaza.

Un tercero falleció en una incursión israelí contra una vivienda ubicada en el vecindario de Musbah, en la sureña localidad de Abasan Al-Kabira.

La fuente explicó que un joven sucumbió a las heridas recibidas en un bombardeo israelí hace dos días contra la ciudad de Khan Yunis, que también fue atacada este viernes.

Safa indicó que las tropas israelíes ejecutaron operaciones de demolición en edificios residenciales en esa urbe.

Las autoridades de la Franja denunciaron que 109 palestinos fallecieron, incluidos 46 menores y 20 mujeres, desde la noche del martes hasta el miércoles en la mañana como resultado de una ola de intensos ataques israelíes contra el enclave costero, en represalia por una incursión de milicianos, que causó la muerte a un soldado.

El Ejército afirmó entonces que sus bombardeos tenían como objetivos dirigentes del Movimiento de Resistencia Islámica y de la Yihad Islámica.

Desde el inicio de la tregua, el primer ministro Benjamin Netanyahu amenazó con reanudar las operaciones a gran escala contra el territorio, devastado tras dos años de guerra y que sufre una severa crisis humanitaria.

Precisamente, tanto las autoridades de la Franja como ONG y la ONU acusan sistemáticamente a ese país de limitar la entrada de ayuda.

