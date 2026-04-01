Cuba anuncia distribución de combustible procedente de Rusia

La Unión Cuba Petróleo divulgó hoy cómo distribuirá el combustible que recién arribó a la isla desde Rusia, por medio de un mensaje en las cuentas oficiales de varias redes sociales.

Según la notificación de la empresa petrolera más grande de la nación antillana, el combustible será refinado para «obtener diésel para generación distribuida de electricidad y actividades esenciales de la economía».

También obtendrán «fuel oil para patanas y las centrales termoeléctricas de Mariel (occidente) y Moa (oriente); y «gas Licuado de petróleo para la cocción de los alimentos de instalaciones críticas como hospitales y centros internos».

Añade el texto que «se producirá un nivel de gasolina para aliviar la actual situación con la demanda del producto».

Este lunes llegó a Matanzas, en el oeste cubano, el buque petrolero Anatoly Kolodkin con 100 mil toneladas de crudo (730 000 barriles aproximadamente), un envío humanitario del Gobierno de Rusia y el primero que recibe el país desde enero último.

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