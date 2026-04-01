Liga dominical de softbol bayamés: monarcas a defender la corona

Como se preveía, el equipo de Veteranos acuñó su pasaje mucho antes de finalizar la etapa clasificatoria, tras su más reciente victoria sobre CIMEX, con nocaut en cinco entradas y pizarra de 18×2.
Ese resultado dejó a los campeones defensores del torneo, en su cuarta temporada, con 13 triunfos y solo dos derrotas, balance inalcanzable para los ocupantes del cuarto y quinto lugar, posiciones que comparten Mosqueteros y Halcones DRC (9-6).
ETECSA (12-3) podría convertirse en el segundo conjunto en certificar su boleto, si vence a Leones (7-8) en su próximo enfrentamiento; aunque con un revés de Mosqueteros o de Halcones, también aseguraría un puesto entre los cuatro primeros.
Mientras tanto, ELGA´S (10-5) que marcha tercero y ha perdido terreno en sus más recientes presentaciones, necesita imponerse a Escénicos (5-10), este fin de semana, para colocarse a un paso de la postemporada.
A todas luces, el cuarto pasaporte se decidirá con el cierre del segmento inicial. En esa batalla se incluyen, además, los de CIMEX (8-7), dueños del sexto escaño, ubicación que pueden mejorar de salir airosos frente al eliminado Panteras (2-13).
De igual manera, Mosqueteros tratará se seguir escalando, cuando choque con el sotanero Bucaneros (0-15); pero más complicado la tendrá Halcones en su tope con los líderes del ordenamiento.
Así de enrevesado se muestra el panorama rumbo a la recta final del campeonato; aún con muchas emociones por vivir y con los campeones vigentes reafirmándose como principales contendientes al título.