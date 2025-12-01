Cubana de Aviación anuncia ajustes en rutas nacionales

La Aerolínea Cubana de Aviación informó hoy modificaciones en el cuadro de rutas, debido a un incremento en las frecuencias de operaciones aéreas nacionales.

Por /

Mediante un post en su perfil oficial de la red social Facebook explicó que los clientes que reservaron pasajes con anterioridad y se vean afectados por los nuevos itinerarios deben acudir a las oficinas de ventas de la empresa, para solicitar el reembolso o el cambio de fecha, según disponibilidad.

Asimismo, confirmó que la compra de boletos podrá efectuarse a través del sitio web oficial www.cubana.cu y en las oficinas de venta de la aerolínea, mediante pago en efectivo o digital, con precios establecidos en la Resolución 346/2020 del Ministerio de Finanzas y Precios.

En ese sentido, Cubana de Aviación reiteró que las anteriores vías oficiales son las únicas para reservar pasajes y que no se responsabiliza por boletos adquiridos mediante terceros.

   De igual modo, la empresa ofreció disculpas por las molestias ocasionadas y reafirmó su compromiso con la seguridad y calidad del servicio.

Prensa Latina

Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959

Comparte si te ha gustado

Entradas relacionadas

Scroll al inicio