Semana de la Cultura Italiana en Cuba muestra proyectos creativos

La 27 Semana de la Cultura Italiana en Cuba muestra hoy, como parte de su agenda, el proyecto Zonas Creativas y para cerrar la jornada un concierto de artistas del país europeo.

El proyecto Zonas Creativas tendrá lugar en el municipio Habana del Este, en esta capital, específicamente en la Casa Patrimonial de Cojímar, donde tendrá lugar la presentación del libro “Las mil maravillas azules. Un viaje por mar al descubrimiento de Italia”.

La actividad infantil mostrará una mañana llena de aventuras entre juegos para niños y sorteos con el objetivo de promover la lectura, la imaginación y el vínculo comunitario.

Con relación al concierto del dúo italiano Loccisano-Piccioni se efectuará en el Museo de la Música, ubicado en La Habana Vieja, a las 18:00 hora local.

El dúo italiano Loccisano-Piccioni celebra una tradición viva, según se informó en el programa del evento; posee una herencia musical que se reinventa; con guitarra battente o chitarra battente, originaria del sur de Italia con 10 cuerdas metálicas en 5 órdenes dobles.

La palabra battente significa literalmente “columpio”, pero una traducción más precisa sería “golpeando” y se refiere a la manera de tocar como el rasgueado de la guitarra clásica o flamenca.

El otro instrumento utilizado por el dúo Loccisano-Piccioni en este concierto es el tambor de marco, un tipo de membranófono con el diámetro de su parche más grande que su profundidad.

Tiene un marco formado por uno o dos aros de madera superpuestos y puede estar provisto de sonajas.

Con estos instrumentos la agrupación ha consolidado su éxito interpretando un repertorio que celebra el diálogo entre el folclore del sur de Italia y los ritmos del mundo.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959