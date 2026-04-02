Festival Piña Colada, el trago más musical regresa al centro de Cuba

Con el slogan Cultura, tradición y modernidad, el Festival Piña Colada regresa hoy a esta ciudad en el centro de Cuba para contagiar a avileños y visitantes con la sonoridad y alegría que define a la cita.

Este año arriba a la edición 23 con el compromiso de no renunciar a una festividad que goza de la simpatía del público, por ello el Comité Organizador se vio obligado a adaptar el evento a las circunstancias actuales.

Hasta el día 5, el encuentro promete conciertos en Ciego de Ávila y en el municipio de Morón, así como el desfile El Águila de la Trocha y la cruzada cultural por comunidades e instituciones docentes, acción esta última que fortalece el intercambio entre estudiantes y artistas invitados.

En esta oportunidad abre sus puertas el Teatro Principal de la ciudad como escenario clave, además del Teatro Reguero de Morón y las sedes provinciales de la Asociación Hermanos Saíz y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, entre otros espacios.

Talentos locales, el dúo Buena Fe, Toques del Río, la Orquesta Failde y Niurka Reyes son algunos de los músicos participantes.

El evento, dedicado a la artista avileña Lucy Safont, realizará en agosto próximo la décima edición del Simposio Música y Juventud, teniendo en cuenta su importancia y el complejo escenario que atraviesa el país.

Piña Colada también celebra los aniversarios de la Asociación Hermanos Saíz, la Unión de Jóvenes Comunistas y la Organización de Pioneros José Martí.

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